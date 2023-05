Adri Contreras confiesa que un jugador de primera división quiere comprarle su equipo de la Kings League

Desde que nació la Kings League no se ha parado de hablar sobre los cambios que está sufriendo Twitch a raíz de este formato, pero la realidad es que este proyecto no está afectando solo a la plataforma, sino también al mundo del fútbol. Esto es algo que cada vez se está haciendo más visible gracias al interés que están mostrando por la Kings League tanto jugadores de primera división como equipos profesionales, algo sobre lo que han hablado varios integrantes del proyecto.

Por un lado, Adri Contreras ha revelado que muchas personas se están interesado por su equipo, El Barrio, especialmente después de haberse convertido en el primer ganador de la liga. Es tal el interés que incluso un jugador profesional le escribió directamente para concertarle una reunión, algo que sin duda parece que le dejó muy sorprendido. Aun así, el ibicenco ha declarado que no está dispuesto a vender su equipo de la Kings League, al menos no por el momento. Pese a ello, no cierra la puerta a que quizás "en tres años" cambie de idea.

Además, mientras compartía esta noticia, también ha confesado que este jugador no es la primera persona que le escribe por estar interesada en El Barrio, sino que ya hay varios inversores que le han ofrecido dinero por "porcentajes" de una posible venta. Pero, sorprendentemente, este jugador no es el único miembro del fútbol tradicional que se ha interesado por la Kings League, ya que, al parecer, tanto el Barça como el Madrid han solicitado una reunión para poder tener algún tipo de presencia en el proyecto.

Sin duda, esto es algo que refleja el gran interés que está generando en estos momentos el proyecto de Ibai y Gerard Piqué, el cual parece que seguirá creciendo a pasos agigantados y que cada vez recibirá un apoyo más grande por parte de los aficionados del fútbol.