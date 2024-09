Agustín51 considera denunciar a Activision por el sistema de instalación de Call of Duty

El popular streamer Agustín51 ha expresado recientemente su frustración con Activision, la compañía detrás de la franquicia Call of Duty, debido al confuso sistema de instalación de la beta del próximo título, Call of Duty: Black Ops 6. Esta nueva entrega, que continúa generando expectación, no ha estado exenta de polémica, especialmente en cuanto a las críticas sobre su aparente continuismo y la complejidad de su proceso de instalación.

La controversia surgió cuando Agustín51 intentó instalar la beta en su consola. Como muchos usuarios han experimentado, la necesidad de seleccionar manualmente los módulos a instalar, sumado al considerable espacio que ocupa el juego en el disco duro, puede resultar un desafío, especialmente para aquellos que no están familiarizados con este tipo de procedimientos. Activision ha implementado un sistema que permite elegir qué componentes del juego instalar y cuáles no, con el objetivo de evitar que los jugadores llenen su disco duro innecesariamente. Sin embargo, la herramienta ha sido criticada por su falta de claridad.

Por otra parte, el streamer también se molestó porque Activision hace que los usuarios descarguen en sus ordenadores cosas que no están pidiendo. Tanto es así, que Agustín51 llegó a plantearse la posibilidad de denunciar a Activision. En sus redes sociales, comparó su situación con un caso famoso en Estados Unidos, donde la empresa Red Bull fue llevada a juicio y condenada a indemnizar a sus consumidores. No obstante, es importante matizar que la referencia de Agustín51 no es del todo exacta. El caso de Red Bull se resolvió mediante un acuerdo extrajudicial que compensó a los demandantes con cantidades simbólicas, lejos de las cifras millonarias que se rumoreaban.

Aunque la frustración de Agustín51 es comprensible, especialmente ante un proceso de instalación que podría mejorarse, plantear una demanda contra Activision parece, en este caso, una reacción desmesurada. Sin embargo, si decide seguir adelante, muchos estarán atentos a los próximos pasos de este curioso episodio en el mundo del gaming.