Amouranth habla del problema de salud que le impide participar en la Velada, y por qué no pudo avisar antes a Ibai

La cantidad de odio que ha recibido Amouranth después de anunciar su retirada de la Velada del Año 3ha sido enorme. Pese a que después de enterarse de su baja, Ibai pidió que la dejaran tranquila y no le enviaran mensajes de odio, parece que estas palabras no han conseguido frenarles, ya que las críticas que ha recibido la estadounidense no han parado de aumentar. Por este motivo, Amouranth se ha sentido obligada a compartir un nuevo comunicado con la comunidad, a quienes ha aclarado algunos de los puntos por los que más la han criticado.

Debido a todas las dudas que se generaron después del primer hilo que publicó, la estadounidense ha querido aclarar todos los puntos que ha podido, por lo que ha empezado explicando por qué no avisó de este problema pese a que se lo diagnosticaron en marzo. Según ha revelado, aunque hace tantos meses que sabe que sufre de esta enfermedad, en aquel momento los médicos le dijeron que no pasaba nada si empezaba su tratamiento después de la velada, ya que su condición no estaba en un "estado extremo". Por este motivo, habían acordado empezar con su tratamiento cuando volviera de España: el 3 de julio.

Y, pese a que estuvo haciéndose chequeos cada dos semanas para controlar este problema médico, no habían notado ningún cambio hasta mediados de junio. Al parecer, después de ocho meses sin que le bajara la regla, el pasado día 24 de junio le bajó de forma inesperada, motivo por el que tuvo que concertar una cita de urgencia con su médico. Fue en ese momento cuando le dijeron que tenía que empezar el tratamiento ya, algo que no le permitiría seguir adelante con el combate de la Velada del Año 3.

Aun así, Amouranth ha confesado que quería seguir adelante pese a que sabía que esto podía provocarle muchos problemas de fertilidad en el futuro, porque asegura que ella quería pelear y que estaba disfrutando del proceso. Pero, pese a ello, los médicos le dijeron que estaba en un punto en el que que su fertilidad no era el único problema que podía sufrir, sino que hacer ejercicios extremos podría provocarle hemorragias internas, complicaciones e incluso situaciones peores.

Por tanto, al ver que no existía la posibilidad de seguir adelante con esta pelea, le envió un mensaje a su responsable de comunicación para que hablara con la organización de la velada, para que lo supieran antes de que publicara el tuit. Pero, al parecer, esta persona ya había subido al avión que iba rumbo a España, motivo por el que no vio esta petición hasta que no aterrizó en el país.

Finalmente, Amouranth ha queridodisculparse una vez más con toda la comunidad y con la organización por esta situación, pero asegura que no podía arriesgarse a competir después de saber los riesgos a los que se enfrentaba si lo hacía. Por ello, espera que puedan perdonarla pese a todo lo que ha ocurrido durante estos últimos días.