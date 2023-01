Amouranth dice 'sí' a Rubius

Amouranth es tan mediática que se escriben noticias sobre ella hasta cuando no hace nada. Su alcance planetario, sus intenciones de mejorar el mundo con filantropía (como ese refugio de animales que tiene previsto), de triunfar con negocios descabellados o de ser la número uno en OnlyFans convierten su faceta de streamer en casi una anécdota, si no llega a ser porque en Twitch también está la primera de la lista femenina.

Eso ha hecho que a Rubius se le encendiera la bombilla mientras prepara los Squid Games 2, secuela del exitoso evento que inauguró la temporada de series gaming el año pasado. "¿Que invite a Amouranth?", dijo en respuesta a una idea de un espectador, y procedió a mandarle un mensaje directo por Twitter.

ElRubius es uno de los encargados de administrar y mandar invitaciones a los participantes de la cita de creadores de contenido, aunque Auron es el principal impulsor. Imaginamos que entre los invitados estarán Xokas y Ollie, flamantes finalista y ganador respectivamente de la primera edición, además de alguna presencia sorpresa, aunque ninguna al nivel de la modelo y streamer imagen de los Hot Tubs.

Al día siguiente de la propuesta, la rata noruega estaba en directo cuando recibió la confirmación por parte de Amouranth. "Suena interesante, ¿podría saber algunos detalles más?" decía el mensaje de respuesta, no sin antes haberle dado un like. Imagínate la cara de Rubius.

Esto no significa al cien por cien que vaya a participar, porque existe la barrera del idioma. Muchos streamers nacionales no son especialmente hábiles con el inglés, aunque algunos son perfectamente capaces de defenderse en el idioma de Shakespeare. No estamos seguros de que sea el caso de Illojuan, a quien Amouranth describió como "tiene un polvazo". Verles juntos, aunque sea online, sería la bomba.

Amouranth ha empezado el año con un gracioso premio a Mejor "Cradora" de Contenido, una errata de los premios AVN (galardones relacionados con el mundo de la pornografía) que celebró con la misma gracia y capacidad viral a la que está acostumbrada. Si se pasa por los Squid Games, imaginamos un montón de anécdotas posibles con ella y el resto de partipantes. Ojalá.