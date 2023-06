Un árbitro de la Kings League termina en el hospital tras recibir amenazas de muerte

Cuando un proyecto crece de forma masiva y recibe el apoyo de miles de personas, es inevitable que muchos de estos opten por vivir esta experiencia con mucha pasión. Pero, pese a que generalmente esto suele hacerse de forma sana, hay ocasiones en las que algunos sobrepasan unos límites que acaban perjudicando a los trabajadores de este proyecto. Esto es precisamente lo que ha ocurrido con la Kings League, la cual continúa recibiendo mucho apoyo pero que, cuando algún árbitro o presidente comete algún error, hay aficionados que no dudan en saltar contra ellos sin ningún tipo de miramiento.

Aunque los presidentes pueden estar acostumbrados a esta exposición pública, los árbitros continúan pasándolo muy mal debido a la cantidad de odio que pueden llegar a recibir. Esto es algo sobre lo que ha hablado Edgar, uno de los árbitros de la Kings League que ha confesado que ha sufrido un cuadro de ansiedad tan fuerte que tuvo que ir al hospital de urgencia. Pese a que asegura que los árbitros están acostumbrados a que les insulten, lo que sufrió tras el partido de xBuyer Team vs Aniquiladores FC superó un límite que "no tuvo ningún sentido". Esto se debe a que, según ha revelado, no solo recibió "miles de insultos", sino que también le amenazaron de muerte tanto a él como a su familia.

Debido a esto, Ibai ha querido hablar sobre este tema durante su último directo, momento en el que ha dejado muy claro que una cosa es no estar de acuerdo con una decisión y otra muy distinta es "ir a amenazar" a una persona, algo que está totalmente "fuera de lugar". Además, ha querido recordar a los espectadores que "los árbitros están arbitrando una liga que es muy difícil de arbitrar" porque tiene muchas normas y todavía es muy nueva, por lo que es normal que estos sigan cometiendo errores. Pero, aun así, eso no da vía libre a nadie para que vayan a atacarles.

Finalmente, también ha querido desearle una pronta recuperación a Edgar, a quien señala que entiende perfectamente que todo esto le esté superando. Por este motivo, ha querido recomendarle que, aunque sea difícil, intente no leer los mensajes privados de sus redes sociales después de los partidos, ya que mucha gente aprovecha esos momentos para enviar mensajes de odio. Sin duda, nadie se merece recibir mensajes de odio por haber cometido un error de arbitraje, motivo por el que muchos usuarios han querido volcarse totalmente con Edgar y enviarle mensajes de apoyo después de que compartiera este comunicado.