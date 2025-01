Army Awards de Ceci: lo de "los antipremios" no iba de broma

A Ceciarmy le llaman creador pero hasta en su misma gala de premios le dicen que no, que lo suyo es "robar" y "hacer pasar como suyo contenido de otros". Lo dijo RickyEdit durante los Army Awards en el centro de Madrid, una honestidad brutal que fue la norma de la noche en todos los invitados, premiados y hasta asistentes.

El teatro Capitol se llenó hasta la bandera con fans, creadores, músicos, influencers, "cuñaos" oficiales y hasta actrices de cine para adultos, algunos reconociendo que no tenían ni idea a lo que venían o ni siquiera si estaban nominados. "Vengo a pasármelo bien, pero no sé de qué va esto", confesaba risueña Apolonia. Marta Díaz, tras un 2024 accidentado, sí lo tenía claro: "Me voy a llevar el Fail del año" (y así fue). YoSoyLeto todavía en el photocall y casi irreconocible con un cambio físico notable, también tenía ganas: "Va a ser un fiestote", casi palabra por palabra lo que nos dijeron Kiko Rivera, Quiqueco o Claudia García.

La ceremonia empezó con un curiosamente emotivo solo de piano de Ceci, que parecía no estar haciendo playback. Santiago Segura le acompañó poco después para dar inicio a la fiesta, incluso con los gritos de parte del respetable pidiendo bajar las luces que les cegaban. Los presentadores aseguraban que no había guion y así parecía muy a menudo.

Por ejemplo, para el primer premio (Receta del Año) no estaba Roro, que subió un rato después. "Me he perdido porque no sabía por dónde entrar, y no me he preparado nada porque no me esperaba ganar", fueron sus palabras. Entre la entrada y la zona de premios había literalmente 10 metros. Segundo premio: Cambio Físico del año. Ganador: Ibai. El que recoge el premio: un tipo que no es Ibai y que ya no se le parece tanto. Se llama Quiqueco y que cuando Ibai pesaba 40 y pico kilos más, el parecido era increíble. Como es inglés, dio el discurso en inglés, aunque francamente estuvo gracioso.

Con algunos imprevistos más, la gala continuó salpicada de actuaciones MUY buenas, como la de Isabel Aaiún (Potra Salvaje) y El Bobe, viralísimo en TikTok. Marta Díaz recogió su premio al Fail, Anto al de Persona Chill del Año y el Hopecore fue para Topuria, que mandó un vídeo muy a su estilo: claro, fuerte y directo. Tras el Meme del Año (para Lucas el niño que "gomit"), llegó el momento oscuro de Isidoro (el cuñao de Novelda) y Mister Tartaria (Conspiranoico del Año). Este último se llevó un aplauso que no sabes si era irónico, porque él seguía en sus erre sobre eso de que hay gente que se transforma en león. Viendo cómo iba la gala, casi hubiera sido lo menos raro.

Los antipremios de Ceci son desde luego algo único. Todos intuimos que desde la organización hasta el espectador de la última fila es un troll, es la ausencia de confirmación de que esto sea cierto donde reside su gracia. De la fiesta de después no podemos decir nada, pero te invitamos a que busques algún vídeo por TikTok. Si te atreves, claro…

Lista completa de ganadores

Receta del año

• RoRo – Ragú de pato a la naranja

• Peldanyos – Turrón

• Nil Ojeda – Tarta de queso Alex Cordobés

• Kappah – Crumble cookies

Cambio físico

• Ibai Llanos

• Plex

• Quevedo

• Xokas

• Pichifit

'Fail' del año

• Xokas – Calendario de adviento

• Frank Cuesta – Embestida ciervo

• Anuel AA – Actuación en La Velada del año IV

• Marta Díaz – Todo el mundo saltando por el cumpleaños de Marta

• El Rubius – Se cae de la maleta patinete

Persona 'chill' de cojones

• Nil Ojeda

• Anto (Los Colgaos)

• Clersssss

• Santos Pabloç

Hopecore

• Plex – Manifesting

• Ibai – Te caes, te levantas

• Pablo Motos – La preocupación

• Ilia Topuria – En mi mente, todo es posible

• Fernando Botanz – Autoengaño

Meme del año

• Lucas – Bueno, si no gomito

• Tagelis – Enderpearl

• Felipe – FE LI PE

• Los rompedoras de parties – Vamos a romper todos los pary

• The Aaron – Lo partes girl

• Desconocido – Un café

• Kappah – Momento incómodo

Audio de TikTok del año

• Maeb – ¿Qué sentido tiene la vida?

• Iker Ruiz – Invente Román, invente

• Adri Navarro – Cucu Cucurella

• Gato triste – Miau miau miau

• IlloJuan y Spoksponha – Reservadito en el andén

Cuñado del año

• El tío Vicente – La comunión de al lao

• Isidoro, el cuñado de TikTok – Chiste guacamole

• Maikel Matrakas – El probador de mujeres

• Un cuñado random – Qué hora es

• Nuria e Isidro – Una va-llena

• Tonnymitico – Euro-copa

Rookie del año (revelación del año)

• Pereira

• Erra y Juan Beato / FrikBoys

• Roro

• Los Colgaos

• Ventura

• Clersssss

Clip del año

• Valentín – Mi mujer había hecho arbóndigas

• Jorge – Real Madrid gol directo

• Kiko Rivera – Se estrella con la bici

• DjMaRiiO – Le pide matrimonio a Noe

• ZonaGemelos – Scorpion vs Mantis religiosa

Acto social del año

• Desconocido – Chico que encontró iPhone y lo levantó

• Erra y Barcelona a pie de calle – Cazando carteristas

• Álvaro Morata – La princesa futbolista guerrera

• Antonio Barrul – Salva a chica en el cine

Conspiración del año

• Mr Tartaria – Hombre se transforma en un león

• Mr Tartaria – Cubo gigante y el espacio tiempo

• Mr Tartaria – Jeffrey Epstein está vivo

• Mr Tartaria – El significado de “pocilga”