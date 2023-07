AuronPlay cuenta la odisea de sus peores vacaciones

Cuando uno planea sus vacaciones, por lo general espera que todo vaya a salir según lo planeado y que, una vez más, se conviertan en unos recuerdos maravillosos. Pero, tristemente, hay ocasiones en las que estas no solo terminan yendo peor de lo esperado, sino que se convierten en las peores vacaciones que uno ha experimentado. Esto es precisamente lo que le ocurrió a AuronPlay cuando se fue a las islas

Mauricio, un espacio natural precioso que terminó enlazando una gran cantidad de malos recuerdos.

Y, al contrario de lo que muchos pueden imaginar, los problemas no empezaron a aparecer a lo largo de los días, sino que nada más llegar allí se encontraron con el primer gran inconveniente: el tiempo. Esto se debe a que AuronPlay cogió estas vacaciones pensando en disfrutar de la playa durante el verano, sin darse cuenta de que allí era invierno, algo que admite que él mismo debería haber mirado mejor.

Pero, por si esto no fuera suficiente para arruinarle el viaje, mientras estaba allí se enteró de que su abuela había fallecido, algo que siempre es muy duro de digerir, especialmente si no puede estar cerca de su familia en esos momentos. Aun así, este no fue el final de sus problemas, porque parece ser que a los días AuronPlau también terminó poniéndose malo, hasta el punto de que llegó a tener 40º de fiebre y tuvo que ir una doctora a su habitación, con la que no podía comunicarse bien porque no la entendían.

Por este motivo, el catalán solo ha podido describir este viaje de una forma: como unas "vacaciones desastrosas", unas palabras que sin duda parece que las describen a la perfección. Aun así, destaca que dentro de lo que cabe supieron disfrutar de la experiencia, porque la isla seguía siendo preciosa aunque fuera invierno.

Al final, uno no puede adivinar lo que ocurrirá durante las vacaciones y, aunque uno siempre espera lo mejor, hay veces que la vida sorprende de la forma más inesperada. Pero, tal y como parece hacer AuronPlay a día de hoy, lo importante es poder tomárselo con humor en el futuro porque, al fin y al cabo, una vez allí uno no puede hacer nada más que disfrutar del momento.