AuronPlay podría entrar en la Kings League con su propio equipo: "Si el precio es razonable, lo hablamos"

AuronPlay, uno de los streamers más populares del panorama español, ha vuelto a mostrar su interés en formar parte de la Kings League, la competición de fútbol creada por Gerard Piqué. Aunque hasta ahora se le ha visto animando al equipo de Los Troncos, el catalán ha confesado que le gustaría ir un paso más allá y adquirir su propio equipo, aunque con una condición: el precio debe ser "razonable".

"Si te viene Casillas y te pide 3 millones de euros, pues no los pago. Pero si te piden una cantidad razonable, lo podemos hablar", declaró AuronPlay recientemente, dejando claro que, aunque está dispuesto a invertir, no considera que una cifra tan elevada sea rentable. El streamer explicó que cualquier inversión en la Kings League debe ir acompañada de la posibilidad de personalizar completamente el equipo, desde el nombre hasta los colores.

El interés de Auron por la competición no es nuevo. Su relación con la Kings League se ha fortalecido a través de su amistad con Perxitaa, presidente de Los Troncos, y de Sara Ismael, jugadora de la Queens League y actual pareja del streamer. Además, su presencia en el Cupra Arena y en las finales celebradas en Tenerife ha avivado los rumores sobre su incorporación como presidente. Sin embargo, la entrada de AuronPlay a la Kings League no está exenta de desafíos. Actualmente, no está previsto ampliar el número de equipos en la liga, y aún quedan asuntos pendientes, como la incorporación del prometido club de Lamine Yamal.

Aunque por ahora todo son especulaciones, AuronPlay ha dejado claro que su interés por la Kings League es serio y que no descarta ninguna opción siempre que las condiciones sean favorables. Habrá que esperar para ver si finalmente decide dar el salto y convertirse en presidente de su propio equipo.