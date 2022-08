Auronplay vuelve de vacaciones: de la "presión por ser el número 1" a las 'amenazas' a Spreen

El primer día de agosto es rarísimo en términos profesionales: la mitad de la gente está echándose fotos en la playa con el subtítulo "aquí, sufriendo", y el 50 por ciento restante entra a sus lugares de trabajo con marcas de bañador y bronceado. En el primer grupo estaría Ibai, y con lo de 'sufriendo' sería por el partido de KOI ayer, y en el segundo estaría Auron, aficionadísimo a desconectar en la costa.

A diferencia del año pasado, el catalán no ha retransmitido con detalle sus vacaciones, pero cuando volvió ayer empezó a ponerse al día con el tema que más ocupado le va a tener en las próximas semanas: Tortillaland. Del 27 de julio inicial hemos pasado al 14 de agosto actual, tiempo de sobra para que algunos participantes descansen por su lado, y para que Auron tenga todo listo el día del estreno.

Entre esas tareas existe la de 'cazatalentos', por eso de que los participantes de una serie no pueden (o no deben) hacer lo que les da la gana. El caso es que Spreen, uno de los confirmados, es "demasiado bueno" en Minecraft, por lo que el impulsor de Tortilla promete tenerlo bajo vigilancia. "Cómo te voy a nerfear [bajar las habilidades]... te he puesto una persona de soporte solo para que te mire".

El pique tuvo buen recorrido y acogida en redes, tomándoselo todo el mundo como la broma que era. Pero cuando se puso a mirar otros asuntos, el tono fue mucho más serio; en tema de audiencias los chicos de Karmaland arrasaron, con Vegetta haciendo un histórico primer puesto y gente como Willyrex, DJ Mario, Luzu o Staxx firmando un mes de julio sobresaliente. Auron quedó segundo, Ibai quinto.

Que el vasco baje del podio es algo sin importancia por un lado pero insólito en los dos últimos años por otro, motivo por el que le han dado fuerte en redes al publicarse los datos de TvTop, medidor que todo el mundo da por bueno en el sector. Y como Llanos está de vacaciones, ha sido su colega el que ha salido a defenderle...

"Cuando estás arriba tienes la obligación de mantenerte arriba, porque si bajas la gente lo toma como un fracaso", dice Auron respecto a los datos del último mes: "En julio Ibai estaba quinto y había gente criticándole, y eso que no pasa nada. Por eso, Ibai, yo y unos cuantos tenemos la presión de estar siempre arriba para que no nos digan cosas malas".

Curado de espanto, el catalán no deja de quitarle hierro al asunto, asegurando que los números "van y vienen" y que concretamente a él "se la soplan". Es desde luego la actitud correcta, porque el afán por ser el namber güán ha llevado a gente como Xokas a perder claramente los papeles, y a gente más tranquila, como Rubius, a tener que alejarse del mundo de la creación del contenido durante meses.

"Pero sus estridentes ladridos sólo son señal de que cabalgamos", dice un verso de Goethe escrito en el año 1808, mucho antes de que TikTok fuera el lugar común para las rimas. Sabiduría centenaria, que se puede aplicar sin problema dos siglos después.