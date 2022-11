Auronplay sobre los streamers en Qatar: "Mucha gente iría al Mundial si no les criticaran"

No parecía que el Mundial de Fútbol en Qatar fuera a tener tanto peso en Twitch España, pero no hay día en el que no nos encontremos una noticia streamer relacionada con el tema. Desde que Luis Enrique va a comparecer regularmente en su propio canal a que Ibai no tiene muchas ganas de ir, la maquinaria informativa ha parado el mundo del deporte, cada vez más presente en los directos.

El último en opinar sobre cómo está yendo el tema futbolero no es otro que Auronplay, considerado por la comunidad internacional como el creador de contenido con más proyección en Twitch. Su criterio, por tanto, cuenta mucho, y no tiene pelos en la lengua a la hora de hablar.

El de Badalona cree que Qatar es un tema "complicadito", en referencia a las constantes polémicas que circulan tanto por chorradas (esos hinchas fake) como mucho más serios (los incontables muertos en la construcción de los estadios). "Pero te digo una cosa: ahora todo el mundo dice que no va al Mundial y que está en contra, y creo que mucha gente iría si no les dijeran nada".

Las palabras, según Auron, "no van por nadie en concreto", si bien a su juicio es que "nadie tiene huevos a ir, eso es lo que pasa". Él mismo confiesa que no le da muchas vueltas a las polémicas que rodean al evento: "Yo no iría directamente", pero porque “todo eso me da igual”. Con todo, concede que si estuviera en la situación de otros streamers invitados "haría lo mismo".

"Yo ya creo que todos nos estamos volviendo mal de la cabeza", argumenta Ibai por las referencias de su colega catalán. "Leo cosas en Twitter y llega un punto en el que pienso: que cada uno diga lo que quiera", añade, recordando que él "sabía desde hace semanas" que no iba a asistir. A diferencia de otros influencers, achaca su decisión al cansancio por una agenda en la que no tiene tiempo de nada más.

Si todos estos cruces han sucedido antes de la ceremonia de inauguración, no queremos ni imaginar lo que está por venir con Qatar. Se va a liar mundial...