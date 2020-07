Flooxer Now

Vuelve con su inconfundible estilo, con alguna prenda deportiva, en la calle, de noche, con extensiones rubias, brillos y larguísimas uñas postizas, rodeada de humo y bailando twerk. Pero esta vez con la compañía del artista jamaicano Busy Signal, conocido por su tema con Major Lazer ‘Watch Out For This’. El nuevo tema de Alba Farelo, más conocida como Bad Gyal, no pierde su esencia. Han pasado tres años desde sus primeros temas como Fiebre o Mercadona, y de los videoclips caseros ha pasado a súper producciones en Miami, frente al Skyline, y de la compañía del famoso chico del chándal blanco a la de Busy Signal, un grande de los ritmos jamaicanos. El salto de esa joven que empezó de manera independiente, haciendo música en su casa mientras trabajaba de panadera está dado, pero la esencia de la reina del dancehall sigue intacta.

Casi cuatro meses llevan sus fans esperando y pidiendo por activa y por pasiva que sacase su nuevo tema 'Santa María', que se conocía debido a que hace cuatro meses la artista subió a Instagram trozos en directo de la misma, y además, se podían encontrar en Youtube videos de la canción cantada en sus conciertos. Sabíamos que la canción estaba, pero no cuando la sacaría de forma oficial. El comentario “Bad Gyal saca Santa María” de sus fans, se podía encontrar en todas sus redes sociales y en sus vídeos de youtube. Tanto es así que hasta se hizo una petición de comunidad en Avaaz.

Tras meses de larga expectación, Bad Gyal ha presentado por fin 'Santa Maria'. Este se convierte así en su primer lanzamiento internacional, tras haber fichado por Interscope para el mercado anglosajón y Aftercluv, para el ámbito latino. Estos dos grandes sellos pertenecen la multinacional Universal Music Group. La canción ha sido producida por Cadenza, quien también llevó uno de sus últimos temas 'Más Raro'.

Bad Gyal seguirá con su gira de verano, donde presentará el 20 de julio en el Festival Sónar (Barcelona) 'Bad Gyal SoundSystem' su nuevo show. El tour incluye festivales de la embergadura del Arenal Sound (Burriana) y fechas internacionales como su actuación en MOMA PS1 de Nueva York o el Hellow Festival de Monterrey, México. Además, la ‘más pegá’ irá sacando canciones inéditas durante la gira. Esperemos que nos siga sorprendiendo con temazos como este.