Bella Poarch y Justin Bieber: el dúo más rechazado de TikTok

Que TikTok sea una plataforma musical no significa que todo lo relacionado con la música sea bien recibido. Lo han comprobado bien Justin Bieber y Bella Poarch, estrellas del mundo de la canción y del sector influencer respectivamente que se juntaron para hacer lo que en principio era un inocente vídeo de aspiraciones virales.

Bella Poarch (también la verás como Belly en redes) es la tiktoker con mayor crecimiento de la plataforma y con más likes en un solo vídeo, y a sus 19 años es una de las personalidades que más aparece en la página de inicio de la red social.

Sus simpáticas caras mientras hace lip sync y su exuberante físico lleno de tatuajes le han ganado cerca de 38 millones de seguidores, 14 de ellos en el último mes. Por comparar, Charli D’amelio ha sumado menos de la mitad en el mismo periodo.

Las mismas razones que la han llevado a la fama son por las que sus haters la atacan con dureza, a lo que ella se ha enfrentado habitualmente lanzando la pregunta de "¿por qué no parece estar permitido actuar de una forma mona?". Siendo de origen filipino, añade que "es algo natural para muchos asiáticos, pero hay gente que parece odiarme por ello".

La última colaboración que ha hecho en su canal la ha llevado a grabar un vídeo ni más ni menos que con Justin Bieber y Benny Blanco, lo que ha elevado el nivel de las críticas. El clip, de apenas unos segundos, comienza con ella sola (o sea, 'Lonely') aparentemente llorando en un ascensor cuya puerta se cierra. Al abrirse, los tres están bailando con animales de peluche.

Los comentarios con más likes van desde "¿por qué es famosa esta chica?" a otros que la acusan de "haber vendido su alma" para hacer un dúo de lujo con la superestrella del pop. A los comentarios de "que alguien me explique cómo puede haber llegado tan lejos por mover la cabeza" o "ya no hace contenidos como los de antes", ella responde con ironía: "Se reían de mí por solo hacer gestitos, así que he cambiado un poco los contenidos".

Lo que no puede ocultar es que poco después de la publicación era uno de sus posts con menos likes desde que es una celebridad de TikTok. ¿Quizá tenga algo que ver la poca simpatía que despierta Justin en algunas redes sociales?