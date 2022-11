Bella Poarch se marca un Amouranth: también estaba casada en secreto y también se divorcia

Dos de las mayores creadoras de contenido del mundo deben gran parte de su fama a la pandemia. Hablamos de Amouranth y Bella Poarch, sendas referencias en Twitch y TikTok, quienes han sabido sacar provecho del incremento de consumo de contenidos online para formar un imperio en sectores diferentes, pero con muchísimos puntos en común.

Mientras Amouranth explotaba el lado sexy del stream (y se forraba con OnlyFans), la pequeña -por altura- exmilitar de origen filipino se dedicaba a hacer lipsyncs adorables que batían todos los récords. Bella aplasta en seguidores a su compi streamer con 92 millones de seguidores solo en TikTok, bronce absoluto de la plataforma y un trampolín que le ha permitido experimentar en campos como el de la música.

En cuanto a los puntos en común, ambas han apostado por mantener oculto su estado sentimental, hasta el punto de que nadie sabía que Amouranth tenía pareja. Igual que ella, Poarch no solo está comprometida, sino que está casada y está a punto de dejar de estarlo.

De acuerdo a una información que publicaba en primicia el medio estadounidense TMZ, "Denaire Poarcha, alias Bella, ha presentado una petición de divorcio en el condado de Los Angeles para terminar con su matrimonio, de casi 4 años de duración, con Tyler Poarch". ¿Cómo te quedas?

A diferencia de su colega streamer, Bella nunca jugó fuerte con el tema de su supuesta soltería. Aunque ahora circulan algunas fotos de un tal Tyler Poarch, la escasa credibilidad de las fuentes hace que sospechemos de que su identidad sea la correcta. Sin embargo, y siempre según TMZ, existir existe, y se separan dadas las típicas "diferencias irreconciliables". La pareja no tuvo hijos (se casaron en enero de 2019), y renuncian a solicitar ningún apoyo económico uno del otro.

No hay ni rastro de chicos en los perfiles sociales de Bella, igual que en el caso de Amouranth, y abre el debate de cómo algunas estrellas, especialmente femeninas, se ven obligadas a ocultar a sus parejas para tener un poco más de notoriedad en sus facetas de figuras públicas. Algo que no sucede con los varones, quienes normalmente no tienen impedimentos ni juicios sociales por estar casados o enamorados.

El hecho de que Poarch vaya a mantener el apellido de casada es un recordatorio de cómo algunas costumbres milenarias no tienen por qué ser las mejores prácticas, y el hecho de que haya diferencias por géneros a la hora de compartir intimidades es un ejemplo más de cosas que no están del todo bien en el sector de la creación de contenido en particular, y a veces en la sociedad.