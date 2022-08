ElRubius, un 'intruso' en la foto familiar de boda de Willyrex y Cristiurbi

"No veo a Rubius casándose para nada, ¡si no tiene ni traje", decía hace un par de días en stream Willyrex hablando de su boda. Muy tranquilo y alternativo en todo lo que hace, ElRubius a su lado parece un simpático gamberro, pese a llevar vidas muy similares.

Poco acostumbrados a saraos, es difícil sacarlos de casa para fiestas y demás reuniones más típicas de otros creadores de contenido, pero por nada del mundo se habría perdido la boda de uno de sus mejores amigos (no como Mangel, que "el muy rata no me ha dado explicaciones" de su ausencia, contaba Willy).

Consideraciones aparte de cómo iban vestidos y del fiestote contextual que se pegaron, muy documentado gracias a Vegetta, las historias rodeando el enlace no han dejado de surgir incluso una semana después del mismo. El Instagram de Cristiurbi está que echa humo a stories, así como el de alguna de sus invitadas, pero la imagen que más nos ha llamado la atención es la de un Rubius perfectamente integrado en un grupo en el que, a priori, no debería estar...

Es la de las familias de los contrayentes, donde alguno de los que posa tiene la osadía de ir con traje y zapatillas blancas, algo que suponemos horrorizaría a Anitta Ruiz. Pero el que más sobresale es Rubius, abrazando a un señor al que suponemos cercano a Willy o Cristina.

Un siempre atento Twitter da buena cuenta del cachondeo que se desprende de la imagen, con sorpresa doble porque claramente Rubén Doblás Gundersen no comparte apellidos ni parentesco con los novios. No solo eso: a Vegetta, íntimo y socio de Willy, ni se le intuye... ¿quizá echó él la foto, teniendo en cuenta su 'alergia' a las cámaras?

No lo sabremos hasta que alguno de los protagonistas de la imagen se pronuncie al respecto, si bien podemos imaginar la situación de "ven aquí conmigo" o "ponte que no pasa nada" con un protocolo más distendido de lo habitual. "Se nota que no mandaron normas de etiqueta", nos decía Anitta, y eso también podría cumplirse en las tradicionalmente rígidas fotos matrimoniales.

A juzgar por las risas de los recién casados, participaban del cachondeo como si incluso hubiera sido idea suya, en una foto que probablemente ya esté enmarcado y formando parte de la decoración en su residencia. Bonita estampa, eso seguro.