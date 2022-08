Vegetta: cómo ser el youtuber más seguido con 'alergia' a las cámaras

Vegetta es un creador de contenido único: no solo es el más activo y exitoso a nivel nacional, sino que tiene un toque alternativo que le mantiene lejos de las cámaras en todos los sentidos. No se le conoce polémica alguna (quizá algún roce con Grefg), apenas hay fotos suyas, no acude a actos multitudinarios y no suele mirar directamente ni a su propia webcam.

"Yo voy a mi bola, tengo 32 años, un grupo de amigos con el que estoy a gusto y no tengo necesidad de meterme en embolaos. Si no me mola alguien, no hago stream con ellos", resumía el verano pasado, y es una filosofía que ha seguido escrupulosamente.

Si hablamos hoy de él es porque TvTop le ha puesto como número uno en streamers de julio, la primera vez que ocupa ese puesto desde que el ranking (no oficial, pero que todo el mundo da por bueno) existe. De hecho es difícil verle entre los 10 primeros, lo que añade mérito a su hazaña.

Es más: lo hace sin haber abandonado en ningún momento la exclusividad con YouTube, una plataforma de capa caída en tema de streaming si lo comparamos con Twitch, si bien los vídeos que sube ahí tienen exactamente la misma estructura que un directo en la plataforma morada. Zorman ya bromeó con ello en su serie 'Youtubers en 30 segundos', y salió bien escaldado...

Sea como fuere, Vegetta sigue siendo el mismo desde sus inicios, pero sus negocios se han expandido con la misma discreción de la que él hace gala. Ya sea desde Madrid, Los Ángeles o Andorra (los tres setups donde ha pasado más tiempo), en febrero cumplió una década desde que empezó en la creación de contenido, una faceta más de su red empresarial.

Como otros tantos camaradas, ha invertido en el mundo de los esports y comparte la propiedad de MAD Lions con Willyrex, socio también en las empresas que gestionan sus publicaciones de cómics, y últimamente se ha metido (igual que su colega) en el mundo NFT. Siempre con cierta distancia, como cuando apareció en un anuncio de PlayStation como si fuera un altavoz, sin vérsele la cara.

Es la marca Vegetta, que ha llevado hasta el terreno personal. Sabemos por sus streams que estudió enfermería y que tenía intención de opositar para policía, pero es dificilísimo encontrar información sobre aquella época. Una reserva que ha conservado en la relación que mantiene con Silvia Muñoz de Morales, puesto que oficialmente solo existe una foto de ambos juntos (y no está en sus respectivas redes).

Que haya vuelto en julio al número 1, y que agosto también haya tenido un comienzo sensacional en números, es un recordatorio de que a Vegetta le queda mucha guerra por delante. Se da el hecho de que ahora mismo tiene tantos millones de seguidores en YouTube como años, 33 y medio, y en alguna ocasión ha dejado caer que "le gustaría retirarse a los 77 años". En un mundo como este, ya no sabemos lo que es broma.