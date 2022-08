¿Será así la Velada 3? Ibai piensa que sí

Lo que en cualquier otra cuenta en Twitter de creadores de contenido podría considerarse una tontería, en el caso de Ibai Llanos no tiene nada de disparate. Antes de ser famoso a nivel internacional era capaz de castear, inventándose los nombres, la final del mundo de Tetris, o de convencer a Gerard Piqué para organizar un exitosísimo Mundial de Globos.

La Velada del Año nació como una chanza entre colegas, concretamente para "resolver a ostias" el intercambio de insultos durante una partida de League of Legends. Año y medio después, Ibai pulverizó todos los records de Twitch.

Con la Velada del Año 3 muy encaminada (sabemos que hay movimientos serios por parte de la organización), el salto cualitativo podría ser de nuevo sensacional. La primera entrega congregó a apenas doscientos invitados VIP en una sala de Barcelona, la secuela agotó las 14.000 entradas en cuestión de pocas horas y el siguiente capítulo quizá quiera dar un giro en su formato.

La novedad este año fueron las actuaciones musicales de artistas de talla mundial (los gritos a Bizarrap no tenían nada que envidiar a los que es escuchan en el mundo K-pop) y la inclusión de chicas en las peleas, con un muy emocionante Paracetamor vs. Arigameplays. Con eso, ¿cuál podría ser el siguiente paso?

Pues un tuit del creador de todo esto apunta a una disciplina conocida como chessboxing. Consiste, como adivinarás por el nombre, en alternar boxeo con ajedrez, cambiando las rondas sobre el cuadrilátero con otras sobre un tablero.

Suena loquísimo pero también hay que recordar que algunos streamers son muy aficionados al escaque, con Rubius encabezando una afición realmente singular. De hecho, pensar en combates quizá más largos, con boxeadores que dejan de zurrarse para hacer enroques o jaques, no deja de tener su gracia.

El chessboxing es una rareza que encajaría perfectamente en una hipotética Velada 3 bajo esas normas, porque precisamente en 2023 se cumplirán 20 años de su estreno como deporte (no reconocido oficialmente, pero deporte al fin y al cabo). Leeeet's get ready to ruuuuumbleeeeeeeee!!!