Paracetamor para la Velada de Ibai 3: "No he decidido si seguiré haciendo boxeo"

Los eventos son un lugar idóneo para encontrarte con un influencer, agarrarle metafóricamente del brazo y conseguir unas declaraciones que nunca es fácil arrancarles cuando están en su rutina diaria. En favor de Paracetamor, tenemos que decir que nos atendió gustosa pese a las prisas del Ubeat Live en Barcelona.

Su vida ha profesional ha cambiado notablemente desde que se batiera en duelo contra Arigameplays, en una Velada que hasta ahora es la cima de su carrera: "Totalmente. Ponerse delante de 13.000 personas físicas y tres millones online no pasa todos los días".

Sobre sus sensaciones de aquel día: "No sé ni explicártelo; yo estaba muy concentrada, muy nerviosa también pero muy metida en la pelea, y todo impresionante. Cada puñetazo escuchabas a la gente gritar y te dabas cuenta por un segundo de lo que estaba pasando y dónde estabas". Vamos, que como comprobamos en persona, en vivo fue mucho mejor que por Twitch (obvio).

En cuanto al boxeo y su entrenamiento con campeonas de talla internacional: "Tengo amigos en común con Joana Pastrana (cuatro veces campeona de Europa en peso mínimo), me la presentaron, entrenamos y de hecho llevé sus zapatillas en la pelea, así que un placer".

¿Volverá si la invitan a la Velada 3? "Llevo una semana de relax, sí que seguiré entrenando, lo que no sé es qué haré porque no puedo llevar el ritmo de entrenamiento severo para siempre y aun no he decidido si seguiré haciendo boxeo".

Sobre la fama: "No estoy en un punto en el que no pueda salir a la calle, ni mucho menos. Más que fotos, la gente se te queda mirando, esa mirada característica de gente pensando 'sé quién eres aunque no te hable', y vamos, que si me piden fotos no me importa darlas".

En lo de los eventos volviendo poco a poco, la opinión es la misma de los otros streamers con los que hemos hablado: "son un sitio común para conocer a gente del sector a los que no has visto en persona, y por supuesto desvirtualizar a tus seguidores".

Última: ¿la veremos en TwitchCon? "Voy, sí, haré IRL y más cositas". Allí nos vemos.