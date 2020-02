¿De verdad creías que una vez lanzado el último disco de BTS se iba a acabar la diversión? Ay, eso es que conoces poco de los Bulletproof Boy Scouts y cómo se las gastan. El mismo día del lanzamiento publicaron un 'Kinetic Manifesto' que muchos pensaron que se trataba del clip oficial de ON, el tema principal, pero de eso nada.

El día siguiente salía un 'detrás de las cámaras' donde les veíamos bailar a todo lo que daban sus cuerpos, y esta semana se han lucido con Jimmy Fallon dando vueltas por el metro de Nueva York y con un despliegue espectacular en el vestíbulo de Grand Central. Con James Corden también hubo risas mientras se sinceraban en el coche del presentador, pero no habíamos visto nada como lo de Tonight Show en ningún otro programa de televisión.

Antes incluso de todo esto, vimos una coreografía inspirada por el último trabajo de los Bangtan Boys pero interpretada por bailarines que no eran los integrantes de la boy band. Pero la danza es lo suyo, y no se arrugaron ni un momento delante de las cámaras para demostrar que ellos podían hacerlo igual de bien o incluso mejor.

Era uno más de los teasers que fueron publicando, que también mostraban el tremendo trabajo que llevaron a cabo con el equipo de baile THE LAB, con ensayos de la versión final grabados entre bambalinas.

Todo era un aperitivo de lo que ha llegado hoy. El videoclip de ON es una pasada visual, lleno de referencias al universo de BTS que ha encantado al ARMY. Con un estilo de producción cinematográfica, el tema canta a la superación y a cumplir tus sueños, y de hecho termina con la frase "No More Dream".

El vídeo está ambientado en una selva llena de vida y color, con el mismo patrón de baile que ya mostraron en ocasiones anteriores pero añadiendo escenas dramáticas. Jin soltando una paloma, Jungkook guiando a sus compañeros, unas puertas gigantes a la supuesta libertad... poesía en movimiento para los fans, en un MV que tiene que haber costado un riñón. Es lo que tiene ser la banda más grande del mundo.