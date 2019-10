Es difícil saber algo sobre él, pues debido a la privacidad que debe guardar no puede decirnos cosas tan simples para cualquiera de nosotros como su nombre o su fecha de nacimiento. Pero, por esa misma razón, merece la pena conocer un poco más a Imix (así se hace llamar en las redes sociales).

Sus exploraciones le han llevado a dormir en una central nuclear, en una morgue o en lugares asociados con fenómenos paranormales: “Aprendes a entrenar tu mente para ser consciente de los miedos y poder controlarlos” y, mientras, en Instagram más de 52k siguen sus exploraciones día a día. Pero como verlo no es lo mismo a que te lo cuenten de primera mano, hemos querido hablar con nuestro protagonista para que nos relate de primera mano cómo empezó en esto de la exploración urbana o si ha sentido miedo alguna vez.

- Nombre: Imix

- Seguidores: @imix2x en Instagram (+52k)

- Territorio: Exploración urbana

- Cuéntanos tus inicios en Instagram y YouTube, ¿cómo empezaste en esto?

Empecé en Instagram más o menos a la par a la que me empecé a tomar la fotografía en serio. Quería encontrar algo diferente a lo que se veía en el día a día y por eso me decante a hacer urbex -que es la investigación y exploración de mi entorno, ya sea infraestructuras (colectores, alcantarillado, túneles, azoteas) como sitios abandonados o peculiares. Con el tiempo vi que la fotografía se que me quedaba corta, por lo que decidí a empezar a documentar en vídeo todas mis exploraciones.

- La gente que te siga, ¿qué va a encontrar entre tu contenido?

Exploraciones de lugares abandonados, exploraciones en mi ciudad, viajes a lugares inéditos, y experiencias peculiares.

Imix | Imix

- ¿Cuándo te diste cuenta que lo que hacías llamaba la atención de la gente?

Yo creo que desde un principio fue llamando la atención porque subía fotos de lugares poco conocidos. Sitios a los que poca gente a estado o zonas restringidas que si no fuera por las fotos quedarían ocultas a la sociedad.

- ¿Cuál ha sido tu exploración más loca o extrema?

Bueno, he tenido muchas… He dormido en una central nuclear, he dormido en un submarino del ejército, he dormido en una morgue, escalado grúas de rascacielos… Para mí cada exploración tiene su dosis de locura.

- ¿Tienes algún miedo? ¿Y límite?

Con el tiempo logras entrenar a tu mente para ser consciente de los miedos y poder controlarlos. Hace años no me veía durmiendo solo en un sitio abandonado, lugares que suele asociar la gente a fenómenos paranormales, zonas donde existe riesgos de derrumbes, de encontrarte a gente extraña… Y ahora sé controlar esas situaciones para sentirme seguro. Pasa lo mismo con los limites. Con el tiempo he sabido manejarlos. Aun así hay situaciones que no sobrepaso por seguridad y son en las que aparece el miedo, el miedo a caerte, el miedo a tener un accidente o a la muerte.

- Cuéntanos un sitio que te haya puesto los pelos de punta (por miedo)

Una vez escalé una chimenea de una azucarera abandonada. La chimenea llevaba sin mantenimiento muchísimos años. Cuando estaba escalando vi numerosas grietas que me hicieron temer que la estructura se pudiera venir abajo. En ese punto no podía dar marcha atrás. Por suerte salió bien sin incidentes, pero no volvería a subir.

- ¿Qué consejo le darías a alguien que te sigue y quiera iniciarse en la exploración urbana?

La exploración urbana es muy bonita. Ves lugares increíbles, conoces mucha gente fantástica… Pero lo primero es la seguridad. Saber poner los límites, tomar todas las medidas de seguridad posibles dentro de lo que cabe y si se duda de algo, no hacerlo.

- Cuéntanos un objetivo a medio o largo plazo, ¿dónde te gustaría llegar?

Bueno, mi objetivo es poder seguir explorando mi ciudad y el resto del mundo. Poder tener un conocimiento pleno de todo lo que me rodea y poder visitar sitios increíbles en muchos países. ¿La meta?, no hay meta, sino seguir seguir y seguir.

- ¿A quién te gustaría ver en esta sección de “Descubriendo a…” ?

Bueno pues recomiendo a Lethal Crysis. Hace contenido interesante de viajes por todo el mundo, mezclando reportaje con realidad.