Dr Disrespect admite haber enviado mensajes inapropiados a una menor: "No ocurrió nada ilegal"

Herschel "Guy" Beahm, conocido mundialmente como Dr Disrespect, ha roto su silencio sobre su misteriosa expulsión de Twitch hace cuatro años. En una declaración publicada el martes en Twitter/X, Beahm admitió que había enviado mensajes "inapropiados" a una menor en 2017, un escándalo que ha generado un gran revuelo en la comunidad de streamers.

Dr Disrespect, que contaba con más de 4 millones de seguidores en Twitch, vio su canal eliminado abruptamente en 2020, en medio de un lucrativo contrato de exclusividad de dos años con la plataforma. La falta de una explicación pública sobre su expulsión dejó a muchos especulando sobre las razones detrás de esta decisión.

Sin embargo, la atención sobre este baneo regresó con fuerza el viernes pasado cuando Cody Conners, un ex empleado de Twitch, compartió en Twitter/X que el motivo de la expulsión de Dr Disrespect fue por intercambiar mensajes de contenido sexual con una menor a través de la función de mensajería privada de Twitch. Conners afirmó que Beahm intentaba reunirse con la menor en TwitchCon, una convención anual de streamers y fans. "Lo banearon porque lo atraparon haciendo sexting a una menor en los susurros de Twitch. Estaba tratando de reunirse con ella en TwitchCon", escribió Conners.

Ayer, en su extensa declaración, Beahm confirmó que, efectivamente, en 2017 tuvo conversaciones con una menor que a veces tomaron un tono inapropiado. "¿Hubo mensajes de Twitch con una menor en 2017? La respuesta es sí. ¿Hubo intenciones reales detrás de estos mensajes? Absolutamente no", escribió. Sin embargo, insistió en que no hubo intenciones reales detrás de estos mensajes y subrayó que no se cometió ningún acto ilegal, no se compartieron fotos ni se produjo ningún encuentro físico. "Nada ilegal ocurrió, no se compartieron fotos, no se cometieron crímenes, nunca conocí a la persona", aclaró, añadiendo que nunca ha sido acusado legalmente.

Después de que saliese a la luz todo este tema, Midnight Society, el estudio de videojuegos cofundado por Beahm en 2021, decidió cortar lazos con él. Robert Bowling, otro de los cofundadores del estudio, declaró que no podía trabajar con alguien que hubiera enviado mensajes inapropiados a una menor. "Si envías mensajes inapropiados a una menor, no puedo trabajar contigo. Punto. Prometí actuar solo basado en hechos, y así lo hice", afirmó Bowling.

Beahm afirmó que la decisión de Midnight Society de finalizar su relación con él fue colectiva y que aceptaba la responsabilidad de sus acciones de 2017. "Nunca debí haber tenido esas conversaciones para empezar. Eso es culpa mía. Como adulto, esposo y padre, debería haber sido mejor", escribió. A pesar de todo, se mostró desafiante, asegurando que continuará creando contenido y que no desaparecerá del ámbito público. "Si te incomoda toda esta declaración y piensas que soy una mierda, está bien. Pero no voy a ningún lado. No soy el mismo tipo que cometió ese error hace años", escribió, añadiendo que pronto tomará unas largas vacaciones con su familia. "Quieren que desaparezca... sí, claro".

Veremos si con el tiempo salen nuevas informaciones sobre este caso que tiene en vilo a todo el mundo de la creación de contenido. Desde luego, nadie podía esperar que este fuera el verdadero motivo del baneo de Dr Disrespect.