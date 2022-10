Edurne se une al elenco de TortillaLand 2 en Twitch y sorprende con sus habilidades de streamer

Los streamers son figuras cada vez más influyentes en el panorama de las redes sociales, y son muchas las celebrities que han decidido entrar en Twitch a probar suerte y tratar de encontrar su hueco. Pero pocas han puesto tanto esfuerzo en ello como Edurne, que ha conseguido entrar en algunas de las series de streamers más destacadas de la plataforma y relacionarse con el resto de creadores como si fuese una más. El último de los hitos de la cantante ha sido entrar a formar parte del elenco de TortillaLand 2, donde ha dado sus primeros pasos de la mano de Polispol, el streamer ayudante por excelencia.

El nerviosismo de Edurne era más que evidente desde el principio del stream (tan nerviosa estaba que dijo que su setup era de temática Nochevieja, cuando en realidad quería decir que era de Halloween), y no era para menos: esta era la primera vez que jugaba a Minecraft, y Polispol tuvo que guiarla por el pueblo y darle algunas herramientas, para que no se sintiese tan perdida. El recibimiento no podría haber sido mejor, y todos los streamers que se cruzaron con ella estuvieron encantados de verla.

Con la simpatía que caracteriza a Edurne, es probable que no entre en roleos demasiado agresivos como los que se suelen ver en estas series, pero tras su experiencia en Arcadia, la cantante tiene claro que viene para integrarse todo lo posible en la historia e interactuar con los roles que cada streamer haya escogido para TortillaLand 2. Durante su primer día, Edurne aprovechó al máximo el límite de tiempo que pudo estar en el servidor, y tanto sus fans como los espectadores de Twitch estarán ansiosos por ver cómo continúa su aventura en la serie. ¡Ojalá que todo siga yendo igual de bien para ella!