ElDed revela que le contactaron para formar parte de la Kings League Américas, pero terminaron ghosteándole

Aunque todavía no se ha confirmado quiénes serán los presidentes de la Kings League Américas, son muchas las personas que están intentando adivinar quiénes pueden haber aceptado formar parte de este proyecto. Pero, por lo que parece, los seguidores de Elded tendrán que tachar su nombre de esta lista, porque él mismo ha compartido que no formará parte de esta liga de fútbol.

Esto es algo que ha revelado durante uno de sus streams, cuando ha explicado que se pusieron en contacto con él para hablarle sobre la Kings League Américas. Pero, pese a que él les respondió y aceptó reunirse con ellos para que le explicaran todo mejor, estos terminaron ignorando su respuesta, algo que no le hizo ninguna gracia. Porque, aunque al final no tuvieran intención de contar con él para formar parte de la Kings League Américas, le hubiera gustado que se lo hubieran aclarado directamente, y que no tuviera que ser él quien asumiera todo esto.

Por otro lado, ha explicado que, aunque en ese momento le hubiera gustado formar parte, ahora ya es demasiado tarde, porque ya no tiene el tiempo ni el dinero necesario para invertir en este proyecto. Por tanto, si le volvieran a llamar se lo tendría que pensar mucho y no podría aceptar al momento, ya que es un proyecto que requiere mucho tiempo y él ya tiene cosas planeadas hasta septiembre de 2024.

Aun así, duda que vayan a contactarle de nuevo, ya que cree que ya tienen a todos los presidentes. Pero, aun así, ha reafirmado que le gustaría que le hubieran respondido, ya que cree que no les costaba nada decirle algo después de responderle, en vez de simplemente ignorar su mensaje. Esto es algo que parece haberle molestado bastante, por lo que habrá que ver si la Kings League decide disculparse por la mala comunicación que han tenido con los streamers, o si prefieren simplemente ignorarlo de nuevo y pasarlo por alto.