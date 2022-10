ElXokas con su piso de 2 millones de euros: "Me he gastado todos los ahorros de mi vida"

Es de justicia empezar este artículo sobre las idas y venidas de la casa de Xokas reconociendo que alguien capaz de permitirse una inversión inmobiliaria cercana a los dos millones de euros con apenas 31 años por sus propios medios tiene, a día de hoy, un mérito casi heroico.

La historia del streamer lucense tiene mucho de orgullo y exaltación del dinero, sí, pero también de constancia y superación. Al contrario que la mayoría de compañeros de profesión, lo de ser discreto a la hora de decir cuánto gana y en qué se gasta la pasta no va con su personalidad, y el culebrón de su piso está lejos de solucionarse.

"He encontrado lo que en Galicia llamamos un mirlo blanco, no sois conscientes de lo que acabo de comprar, podría revenderlo ahora mismo por un 20% o un 30% más de lo que me costó", dijo en un stream en el que iba disfrazado como Ash de Pokémon, lo que le restaba un poco de dramatismo a un tema, para él, muy serio. "Me he gastado todos los ahorros de mi vida, y aunque podría irme ya a vivir allí, quiero que esté como yo quiero que esté". Vamos, que tenemos gotelé en su stream para por lo menos "seis meses más".

Xokas quiere unos albañiles de confianza le pongan "el piso de arriba como tenía pensado", porque es su "sueño hecho realidad", y se niega a cambiar a otros del mismo gremio. En sus palabras, cualquier empresa de reformas en Madrid que esté "ahora mismo libre" y sin una lista de espera de varios meses significa que "son unos incompetentes". Tela.

Momentos después de esa opinión tan controvertida, aumenta un poco más el valor de reventa hasta "un 40% más" del dinero que pagó por la casa, un ritmo que dan ganas de vender sí o sí. "Es uno de los pisos más rentables de Madrid, algún día os contaré por qué vale tanto", explica, y nos hace sospechar que con el dinero que mueve ("he pagado un millón y me he hipotecado por más de 650.000 euros") quizá haya encontrado bitcoins entre las paredes.

No le vendría mal, puesto que asegura que tiene que "pagar 10.000 euros del Rewind, 6.000 en unas cosas que me he comprado, y un montón de dinero en un proyecto" que está sacando adelante. Con sus ingresos de "más de 25.000 euros al mes" quizá es un ritmo asumible, aunque la reflexión de "lo que no voy a hacer es gastarme menos de los dos millones que tengo previstos para tenerlo más rápido o que me salga más barato, porque es mi sueño, ¿vale?". Vale.

"Los streamers tenemos mazo pasta y andamos racaneando", dijo cuando el proyecto de Alecmolon pendía de un hilo, y es una frase que le define a la perfección en temas monetarios. Como dicen en Forocoches (donde hoy es tendencia): son sus costumbres y hay que respetarlas.