Los emotivos mensajes de los padres de Elena Huelva por su 21 cumpleaños: "La pena y el dolor es terrible. No creo que eso cambie nunca"

Hace ya casi medio año que Elena Huelva dejó de estar con nosotros, pero pocos son los días en los que alguien no le dedique un momento en su memoria a través de las redes. El 21 de mayo llegó su cumpleaños, y quienes tenían bien anotada la fecha no dudaron en aprovechar ese día tan especial para recordar a esta joven que consiguió iluminar la vida de tantísimas personas a través de su actividad en redes. Como no podía ser de otra manera, sus padres fueron los que enviaron los mensajes más especiales y emotivos de todos.

Emi Palomo, la madre de Elena, fue quien escogió un mensaje más escueto, pero también más cargado de emoción. Para acompañar una foto de su hija cuando apenas era una recién nacida, reflexionó sobre la enorme cantidad de cosas que Elena le ha enseñado: entre otras muchas cosas, a sonreír, a ser valiente y a vivir la vida al máximo.

Manuel Huelva, en cambio, quiso compartir una dura realidad que ha comprobado desde que su hija se marchó: el paso de los meses no ha ayudado a aliviar el dolor de la ausencia de Elena, pero su entorno está ayudando mucho a que el proceso se haga un poco más liviano. También habló de lo muchísimo que disfrutaba Elena de celebrar el día de su cumpleaños, y que este 21 aniversario lo habría vivido a tope. Añadió varias imágenes del anterior cumpleaños de Elena, junto a sus amigas, para dejar una prueba fehaciente de que así habría sido.

La hermana de Elena, Emi Huelva, también quiso dedicar un momento especial a la cumpleañera con un gesto muy impactante: soltó unos globos para que llegasen hasta el cielo, donde Elena pudiese recibirlos. Por lo que ha contado en el post al respecto, eran una de las cosas que más le gustaban recibir en este tipo de ocasiones.

El paso de Elena Huelva dejó una huella imborrable en la vida de cientos de miles de personas, y el apoyo que reciben todavía cada uno de los posts sobre ella es la prueba del enorme alcance que tuvo su mensaje durante el tiempo en que se dedicó a mostrar su día a día en las redes sociales. El pasado 21 de mayo fue un día lleno de emociones y recuerdos, pero todavía quedan muchos más que también lo serán, con el recuerdo de Elena siempre presente.