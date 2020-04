Pasar la cuarentena solo no tiene que ser nada fácil. Y si no que se lo pregunten a Paula Gonu, que está confinada sin más compañía que la de sus dos millones de seguidores en Instagram.

La influencer y youtuber está más desaparecida de las redes sociales de lo a que sus Personas Guapas les gustaría, ya que prácticamente no sube vídeos semanales a Youtube, que era a lo que las tenía acostumbradas.

Paula Gonu es consciente de ello y, de hecho, lo ha reconocido públicamente en su cuenta de Instagram a través de las stories: “Soy totalmente consciente de que estoy medio desaparecidilla de estos mundos pero estoy haciendo otras cosas con mi vida y no las estoy compartiendo y eso no significa que no las esté haciendo”.

La catalana no tiene ningún problema personal, esta inactividad se debe más a una saturación: “La cuarentena me está volviendo un poco loca, eso es verdad, pero tampoco quiero parecer pesada compartiendo las mismas cosas que todo el mundo comparte”.

Donde lo está dando todo es en TikTok. Parece que esta red social le ha devuelto la creatividad y el espíritu que destilaba en sus inicios en YouTube y en su cuenta de trolleo Paula Gonu Fails. En uno de sus últimos Tiktoks hemos podido comprobar una vez más la debilidad que siente por los perritos.

Sus fans lo saben y una usuaria de Twitter ha tenido a bien comparar algunas de sus fotos con cachorritos de lo más adorables: “me ha alegrado el día”, ha reconocido.

Sin duda, Paula Gonu está teniendo que echar mucho de menos a su perrita Coco, que forma parte de su vida como un miembro más de la familia desde hace más de seis años. Sin embargo, Coco se encuentra en casa de su ex pareja Álex Chiner pasando con él este tiempo de cuarentena.