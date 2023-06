La funa a Juan Guarnizo por la serie 'El Dios de Todo': ¿son justas las críticas?

Los últimos días han sido especialmente duros para Juan Guarnizo. Desde que publicase la convocatoria para encontrar roleplayers para su nueva serie, 'El Dios de Todo', le han llovido las críticas por las condiciones en las que estos tendrían que realizar su labor. Quienes acepten colaborar en esta serie, tendrán que dedicar gran parte del mes de septiembre al proyecto, y con una ventana horaria constante. Se busca que tengan, por supuesto, talento para el roleplay, incluyendo la capacidad de hacer voces e imitaciones. Esta labor no estará remunerada y los seleccionados no podrán emitir en su canal de Twitch cada una de sus participaciones en la serie.

Aunque a simple vista pueda parecer que esta convocatoria busca aprovecharse de los fans más acérrimos de Juan Guarnizo, lo cierto es que el propio streamer ha querido puntualizar las razones que han llevado a que esta selección se haga con esas condiciones. 'El Dios de Todo' será una serie de Minecraft de estilo cinematográfico con múltiples POV, pero todos ellos estarán concentrados en el canal de Twitch de Juan. Permitir que los participantes emitiesen toda su participación en la serie provocaría que se viesen momentos que no estén dentro del guión de roleplay, y es por eso que cada participante solo podrá emitir en Twitch en un par de ocasiones específicas, cuando esté cumpliendo con un rol importante en la serie.

Por lo que ha revelado Juan Guarnizo, esta será la serie de Minecraft más cara que se haya realizado hasta la fecha en el Twitch hispanohablante, y habrá varios actores de doblaje que serán contratados como es debido para interpretar los papeles más importantes de la historia. Este presupuesto tan alto imposibilita que se pueda pagar a las decenas de roleplayers que necesitan unirse al evento. Su beneficio consistiría en tener permiso para publicar los clips exclusivos de su POV en redes, y así atraer al público interesado en la serie a sus perfiles.

Aunque no cabe duda de que sería mucho mejor que estos roleplayers pudiesen ser remunerados por su trabajo, lo cierto es que las características del proyecto no dan para más, así que quienes accedan a rolear en 'El Dios de Todo' tendrán que hacerlo por verdadera pasión. ¡Ahora solo queda esperar que esta precariedad no afecte al desarrollo de una historia de calidad!