Gemita evita el 'tema Grefg': "Lo aclararé cuando sea el momento"

El asunto de si Gemita y TheGrefg han roto va camino de convertirse en un drama a lo Shakespeare. Los chismes en Twitter son tan fiables como un email de un príncipe africano, pero la curiosidad del ser humano sobre el estado sentimental de sus ídolos lleva a muchos a escribirse obras que podría haber retratado el genio teatral inglés.

Los actores de esta obra son un murciano y una valenciana, cuyo amor está (o estaba) a punto de cumplir dos años de manera pública. Fue cuando subieron una foto donde aparecía el mensaje "no hay verano sin beso", uno de los puntos más retratados de Formentera, pero una frase que en su caso suena raro en 2022. De hecho la ha cambiado por un "que las fotos espejo no falten este verano".

Obviando el hecho de que hace tiempo que no se les ve juntos (y eso también es raro), lo sorprendente de la trama es que se les ve separados, y mucho. Hasta el punto de que ha salpicado a actores secundarios como Ampeter, compañero de piso de Grefg desde hace un lustro y que fue preguntado por la supuesta tragedia: "Es un tema del que no voy a hablar porque no me incumbe". Silencio dramático, que se dice.

Si bien el prota de todo esto respondía hace solo dos directos con un tenso "está todo bien", su hasta ahora media naranja no había dado más que pistas en cuanto a su estado marital. Ayer la cosa cambió, para añadir todavía más incertidumbre.

"Si no he dicho todavía nada es porque todavía no es el momento", dice "cansada" de la insistencia y pidiendo que "dejéis de ser tan intensos". En declaraciones que no alivian a nadie, asegura que "cuando tengamos que hablar, hablaremos".

Comprensible por su parte, pero pide un imposible: "no quiero que opinéis, que nadie me defienda sobre ciertas cosas". ¿Con la de momentos que han compartido con la audiencia de verdad cree que esta olvidará el asunto así como así? Y no es por nada, pero son frases que huelen regular en cuanto a su estado con Grefg.

El desenlace queda en el aire, pero antes suelta una reflexión muy cierta: "No hay que amargarse ni por nadie ni por nada". Tras eso, recuerda que "la vida son dos días y que hay que estar de buen humor". Mi vena más salsera me dice que esto tiene mala pinta. Y sí, es opinión, pero no un veredicto. Si es un bache, que se pase pronto, sea cual sea el resultado.