TheGrefg sobre su 'crisis' con Gemita: "No tengo por qué responder si estoy bien o no con mi novia"

Lo de saber si TheGrefg y Gemita ya no están juntos va tomando tintes de culebrón veraniego. Cuando tus fans se cuentan por docenas de millones y llevas una vida de exposición mediática, hasta el más mínimo detalle sobre tu intimidad va a ser analizado minuciosamente, con conclusiones que a menudo distarán mucho de la realidad.

Era evidente que no íbamos a ver a la pareja en la boda de Willyrex, pero el habitual posado estival, donde declararon públicamente vez su amor hace un par de años, no se ha producido en 2022. "No hay verano sin beso", decía el cartel con más likes del perfil del youtuber, pero hace tiempo que no vemos uno en su canal con su chica.

La inquietud de los fans, que celebran cada vez más fuerte los lazos románticos de sus ídolos, se tradujo en una pregunta que incomodó notablemente al murciano: "¿Se acabó el amor de tanto usarlo?". Nada más escuchar la robótica voz de la donación, Grefg cambió el gesto.

"Te voy a contestar sin insultarte", dice subiendo el tono de la cuestión. "No tengo por qué responderte si estoy bien o mal con mi novia; es una pregunta que no deberías hacer nunca en un directo, ni a mí ni a nadie, porque es meterte donde no te llaman". Si me preguntaran mi opinión, diría que es una pregunta legítima, dado el historial de directos que han hecho juntos y lo fácil que era verlos posando.

Grefg no piensa igual y de todas formas quiere zanjar la cuestión de manera tajante: "Aun así te digo que no hay ningún problema y está todo bien". No se detiene a explicar por qué él está en Andorra y ella en Valencia, ni por qué Gemita -al parecer- bloqueó su nombre en el chat.

Está claro que los temas del corazón se tienen que tocar con una delicadeza especial, pero los grandes streamers tienen que comprender que parte de su fama se debe a la naturaleza de Twitch. Un contacto tan directo y personal que muchos espectadores se sienten 'colegas' de alguien que ni han visto en su vida, ni probablemente vayan a ver jamás.

Los acosos a Biyín, Cristinini, Arigameplays, Masi o Aroyitt están a la orden del día, y por muy reprochables que sean las actitudes, forman parte del lado oscuro de la fama. Que te impidan hacer una vida normal tiene que ser desesperante, y por eso hay algunas figuras relevantes del sector que prefieren no dar la cara. Porque cuando pasan de verte de vacaciones en Formentera a estar en casa de tus padres sin explicación, se montarán sus películas. Y empezará la polémica.