Gemita y su odisea médica por morderse las uñas: "No lo hagáis nunca"

Lo que comenzó como una costumbre aparentemente inofensiva ha terminado convirtiéndose en un calvario para Gemita. Hace unos días, la streamer subió un vídeo en el que mostraba su dedo extremadamente hinchado debido a una infección provocada por morderse las uñas. Al ver que la inflamación iba a peor, decidió acudir al médico en busca de una solución.

La situación no mejoró con la primera visita. Gemita relató que, al llegar a la consulta, los médicos intentaron drenar la infección con una aguja de gran tamaño, pero el procedimiento no tuvo éxito. Lejos de mejorar, su dedo siguió empeorando, lo que la obligó a regresar al centro médico al día siguiente.

En un tercer vídeo, la influencer documentó la nueva intervención, donde se la ve visiblemente mareada tras el doloroso procedimiento. Esta vez, los médicos volvieron a clavarle la aguja para tratar la infección, pero el problema no ha terminado. "Aún tengo que volver para que me la claven otra vez", explicó, dejando claro que su recuperación todavía no ha finalizado.

El caso de Gemita ha generado gran repercusión en redes, con numerosos seguidores mostrando su apoyo y otros alarmados por los riesgos de un hábito tan común como morderse las uñas. "No lo hagáis nunca", advirtió la creadora de contenido, convirtiendo su experiencia en una llamada de atención para quienes comparten este hábito.

A la espera de su próxima revisión médica, la historia de Gemita ha servido como una dura lección sobre la importancia de cuidar la salud de las uñas y evitar prácticas que pueden derivar en problemas médicos serios.