Gemita327 adelanta su estreno en Twitch

"Dentro de poco este canal estará en directo, esto es simplemente un trailer de que se viene algo muy gordo". Las palabras son de TheGrefg, pero no las hizo en ninguno de sus canales o redes oficiales, sino en la cuenta que Gemita327, su pareja, acaba de estrenar en Twitch.

Ahora mismo ese vídeo donde ambos salen en la cama con lo que parece una simple broma es el único clip que tiene subido el canal Gemita, nuevo nick elegido para lo que podría ir completamente en serio. Ya tiene 30.000 seguidores expectantes por ver lo que Gemma Gallardo tiene que aportar desde su rincón de internet.

La joven valenciana ha causado sensación entre los fans del rey español de Fortnite desde que hicieran pública su relación. Hace un par de semanas contó en El Hormiguero cómo se conocieron, reconociendo que el hecho de que ella no supiera del mundo en el que se movía TheGrefg hizo que este todavía tuviera más interés en ella.

Ahora es toda una experta dentro de las plataformas digitales, pero con un punto diferente al habitual que vemos en el sector streamer. Va camino del millón de seguidores en Instagram, donde ha propuesto incluso hacer un club de lectura online, algo insólito para los temas que suelen tocar otros influencers. Pero es que Gemma rompe moldes en muchas cosas.

Por mucho que ahora se vaya a adentrar en los mundos de Twitch al cien por cien (a veces la hemos visto echando partidas de Among Us), Gemita es licenciada en Física por la universidad de Valencia, sigue ejerciendo como profesora particular y conciencia sobre todo tipo de temas solidarios desde su animado y siempre sonriente Instagram.

Ha sido en las stories de esa plataforma donde ha anunciado que estemos muy atentos a su canal en Twitch en los próximos días, una advertencia que ya hizo la semana pasada en Twitter. A la pregunta de un fan que le recordaba que todavía no había hecho ningún directo, ella ha respondido que "ya tiene fecha", dejando caer que en breve habrá nuevos detalles.