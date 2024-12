Gerard Piqué manda un brutal audio privado a xBuyer tras los playoffs de la Kings League: "Te va a caer un puro descomunal"

La tensión vivida en las semifinales de la Kings y Queens League ha generado un enfrentamiento entre Gerard Piqué y Javi Ruiz, presidente de xBuyer Team. El comportamiento de Javi tras la polémica eliminación de su equipo femenino frente a Jijantes provocó un contundente audio de Piqué, que salió a la luz en un After Kings improvisado, gracias a DjMaRiiO.

El encuentro entre xBuyer Team y Jijantes estuvo rodeado de controversias. Todo comenzó con una falta señalada cerca del área que, según las imágenes, no parecía clara. Aunque el VAR no pudo intervenir, la jugada acabó en un penalti tras un posible contacto del balón con la mano de una defensora. Las imágenes no resolvieron si hubo intención o si la mano estaba pegada al cuerpo, pero el árbitro mantuvo su decisión. El penalti fue convertido, sellando la eliminación del xBuyer Team.

La reacción de los hermanos Ruiz fue inmediata y explosiva. Javi insultó desde la cabina mientras que Javi Ruiz bajó al campo, pidiendo explicaciones al árbitro entre gritos y algún contacto físico, aunque no violento.

Gerard Piqué, presidente de la liga, decidió dirigirse a Javi Ruiz en un audio que envió al grupo de presidentes y que posteriormente fue difundido por DjMaRiiO en una videollamada entre varios miembros. En el mensaje, Piqué criticó duramente la actitud de Javi: "Sabes que soy el primero que me encanta el show, pero hay muchos niños que te ven. Salir corriendo a perseguir al árbitro como un puto descerebrado no es el mejor ejemplo. Te va a caer un puro descomunal. Es evidente que te va a caer un puro". Piqué también mostró preocupación por los árbitros de la liga: "Los árbitros se quieren ir. ¿Creéis que merecen algo así? A veces creo que perdemos un poco el norte".

El mensaje de Piqué ha generado un intenso debate en la comunidad, con opiniones divididas entre quienes respaldan su postura y quienes defienden a los hermanos Ruiz. Lo que está claro es que este incidente deja una huella en la recta final de las competiciones, donde la emoción y la tensión están más presentes que nunca.