Ibai, sobre la bajada de espectadores de la Kings League: "Es un juego injusto y con show, pero no es deporte real"

Desde que comenzó la Kings League la comunidad no ha dejado de hablar sobre los cambios que esta supuso para la creación de contenido en Twitch, y parecía que esta estaba acelerando sin frenos. Pero, para sorpresa de todos, parece que finalmente este proyecto ha empezado a reducir la velocidad y los espectadores tanto de la Kings como de la Queens League han empezado a bajar, algo que tanto la comunidad como los presidentes han notado.

Frente a esta situación, debido a que hay personas que culpaban de esta bajada a las cartas y que hubieran "goles dobles", Ibai ha querido aclarar que este no es el motivo por el que ha ocurrido esto, sino que es muy normal que ocurran estas cosas con el tiempo. Tal y como ha explicado, la Kings League y la Queens League pegaron "el pelotazo de la novedad" al principio, pero, como es normal, con el tiempo esto se va estabilizando y al final solo se quedarán "los true fans".

Aun así, Ibai también ha querido hacer una crítica a la actual Kings League, ya que considera que, aunque se lo pasa muy bien, sí que es verdad que "ha evolucionado a un punto en el que la aleatoriedad y las locuras" han aumentado en gran medida. De todas formas, confiesa que, al igual que le ocurre a todo el mundo, cuando estas situaciones le beneficien a él también le encantarán, por lo que esto no evita que siga disfrutando de la Kings League.

Además, considera que el hecho de que en estos momentos estén coincidiendo con otros partidos de fútbol influye mucho en los espectadores que tienen la Kings y la Queens League, ya que al final lo suyo "no es deporte real", sino que es más un espectáculo. Y, más allá de este motivo, también es importante destacar que en estos momentos muchas personas están en épocas de exámenes, por lo que hay muchas personas que no tienen tiempo ni de pararse para ver un streaming. Por este motivo, ve muy normal que en estos momentos estén bajando los números, ya que hay tantas cosas para ver y por hacer que la gente no puede con todo.