Ibai y la confusión en la alfombra roja de la Velada 2: "No entiendo nada. Yo vi gente que ni había invitado"

A pesar de que hayan pasado ya varios días desde que se celebrase la Velada del Año 2 de Ibai, todavía son muchos los detalles que salen a relucir sobre todo lo que ocurrió durante la noche. El último asunto que ha dado más de qué hablar ha sido la alfombra roja, por la que pasaron algunas de las figuras del streaming más destacadas del país, pero también un número importante de completos desconocidos, a los que se llegó incluso a entrevistar. El propio Ibai ha mostrado su confusión ante la forma en la que se desarrolló esta parte del evento: "No estoy entendiendo nada. Yo viendo gente invitada que no había invitado y dije "Bah, voy a seguir con el stream"".

Se desconoce cuál fue la razón de que tantas personas que no formaban parte de la lista de invitados del evento se colasen en la alfombra roja y, además, recibiesen atención en el stream durante varios minutos. La misma KOI Jefa se vio obligada a retirar a algunos de los streamers que estaban esperando a ser entrevistados, ya que veía que no habría tiempo suficiente para que todos pasasen por delante del micro, y corrían el riesgo de que el evento se retrasase. Por desgracia, hubo a quien no le sentó demasiado bien que lo sacasen de la fila de personas a entrevistar, como le ocurrió a Ricoy.

El resto de la noche fue bastante rodada, pero no cabe duda de que la organización del evento tendrá muy en cuenta lo ocurrido durante la alfombra roja para que no se repita en próximas ediciones. ¡Aunque está claro que aquellos que consiguieron su minuto de fama estarán más que encantados!