Ibai habla sobre los artistas de La Velada del Año 4: "Bad Bunny, Rosalía y C. Tangana no estarán"

Está claro que los boxeadores son los verdaderos protagonistas de La Velada del Año. Sin embargo, el evento no sería lo que es sin las actuaciones de los artistas tan top que Ibai consigue atraer edición tras edición. Pero, ¿quiénes actuarán en La Velada del Año 4? Aún es un misterio, pero, durante las últimas horas, el vasco ha querido dar algunas pistas.

Por todos es sabido que tres de los nombres más sonados de cara a La Velada del Año 4 han sido los de Bad Bunny, Rosalía y C. Tangana, tres artistas con los que Llanos ha tenido contacto en los últimos años. No obstante, el streamer ha echado un jarro de agua fría sobre los fans al confirmar que ninguno de los tres va a estar presente en el evento: Bad Bunny y Rosalía por temas de agenda y Pucho porque, según ha argumentado Ibai, "no hay forma de que dé un concierto".

Aún así, Ibai nos ha conseguido ilusionar: "El 90% del cartel de los artistas está cerrado. Nos hemos esforzado mucho y hemos aumentado mucho el presupuesto de los artistas porque este año nos vamos a dejar más dinero que nunca [...] La realidad es que ahora mismo estoy ilusionado porque ayer me llegó la confirmación de alguien que a mí me parece súper top, alguien que me parece surrealista que pueda estar en La Velada. Y, además de esa persona, estamos intentando que le acompañe otra más. Yo creo que va a ser un cartelazo".

Por ahora, es prácticamente imposible tratar de adivinar qué artistas estarán en La Velada. Pero, a juzgar por las palabras de Ibai y viendo que este año se han dejado más dinero que nunca para el cartel de actuaciones, es difícil no subirnos al tren del hype. Esperemos que pronto podamos conocer los nombres de aquellos que actuarán en el evento.