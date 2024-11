Ibai Llanos responde a quienes critican su transformación física: "Soy mucho más feliz ahora"

Uno de los temas más comentados de los últimos meses es el notable cambio físico que Ibai Llanosha logrado a base de esfuerzo y disciplina. Tras varios intentos en el pasado, Ibai ha encontrado finalmente la motivación para centrarse en su salud, algo que le ha permitido no solo perder peso, sino también mejorar aspectos clave como su calidad de sueño. Su compromiso con el cambio surgió tras la promesa de empezar a cuidarse si su equipo Porcinos FC ganaba la Kings World Cup, objetivo que finalmente se cumplió este verano.

Desde entonces, Ibai ha compartido regularmente su progreso, una evolución que ha servido de motivación para miles de sus seguidores. El streamer de Bilbao ha revelado en varias ocasiones que recibe diariamente mensajes de personas que se han inspirado en su historia para comenzar su propio cambio de vida. Sin embargo, también ha tenido que enfrentarse a la otra cara de las redes sociales: las críticas y el escepticismo de algunos usuarios.

En respuesta a uno de estos comentarios en X (anteriormente Twitter), donde un usuario mostraba su descontento por los mensajes negativos hacia el streamer, Ibai decidió responder de manera directa y positiva. "No te enfades, hombre, ya sabes cómo son las redes sociales. Yo es que ahora mismo soy mucho más feliz pudiendo subir escaleras sin ahogarme, atarme los cordones de las zapatillas, ponerme el cinturón del coche y dormir sin mascarilla porque pesaba 170 kilos. No he hecho este cambio por estética. Lo he hecho por salud", declaró el creador de contenido, restando importancia a los juicios sobre su apariencia.

A pesar de la satisfacción que le ha traído mejorar su salud, Ibai señala que siempre habrá detractores que encuentren algo nuevo que criticar. "Han estado durante años llamándome gordo y obeso y ahora tienen que tirar de otra cosa, es normal. Twitter: Este ha adelgazado porque se está drogando. Yo en mi TikTok: día 129 de cambio físico hoy vamos a levantar 160 kilos de peso muerto. Cuesta mucho decir que alguien está currando bien en algo, pasa siempre", afirmó el streamer.

Con este mensaje, Ibai ha querido dar visibilidad a las dificultades y la constancia que supone lograr un cambio significativo en la salud, al mismo tiempo que envía un mensaje de ánimo a todos los que buscan mejorar sus hábitos.