Ibai Llanos vomita sobre AuronPlay en PortAventura y reflexiona sobre su cambio físico

Ibai Llanos, uno de los creadores de contenido más reconocidos en España, sorprendió a sus seguidores con una anécdota inesperada durante su visita a PortAventura. En el marco de una celebración familiar, el streamer acudió al parque junto a amigos y compañeros como AuronPlay y Perxitaa, pero un mareo repentino en una atracción terminó generando un cómico y embarazoso incidente.

"Habíamos ido al parque por el cumpleaños de mi primo, y mientras estábamos en una de las atracciones, empecé a sentirme mal", relata Llanos en su último vídeo, publicado como parte de su serie de episodios sobre su cambio físico. "Primero, me dio un poco de náuseas, y en un momento, sin poder controlarlo, terminé vomitando. Para mi horror, parte del 'accidente' cayó sobre Auron", contó entre risas. El streamer pidió disculpas públicamente a su amigo y compañero por lo ocurrido, calificando la experiencia como un "ridículo espantoso".

Más allá de la anécdota, Ibai aprovechó el episodio para reflexionar sobre los beneficios de su reciente cambio físico. El creador de contenido, que ha perdido más de 30 kilos en pocos meses, compartió que antes evitaba las atracciones debido a su peso. "Solía decir que me daba miedo, que no eran para mí, pero la verdad es que no cabía en los asientos ni podía abrochar los cinturones", explicó. Con el avance de su proceso, Llanos ha podido disfrutar del parque sin restricciones por primera vez en años.

"Hoy he podido montarme en todo, abrocharme los cinturones y disfrutar de verdad", añadió con satisfacción. Esta experiencia, según expresó, le hizo recordar cómo su sobrepeso había limitado ciertas vivencias a lo largo de su vida. "Me he sentido como un niño otra vez, algo que no pasaba desde hace mucho". Desde luego, no queda otra que alegrarse de corazón por el pedazo de cambio que está haciendo Ibai Llanos.