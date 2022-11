Ibai sorprende al renunciar a esta nominación en los premios ESLAND: "Mejor que se lo den a otro"

Cuando Ibai recibió por segundo año consecutivo su premio en los Esports Awards como mejor streamer del mundo, no solo había hecho historia sino que demostró que es consciente de cómo de alto ha llegado en el mundo de la creación de contenidos. "Mil gracias a todos por el aguante y el apoyo. De corazón, gracias a todos los que disfrutáis con lo que hacemos".

Es curioso que aquello fuera en una gala dedicada a reconocer a las personalidades más destacadas en el mundo de los deportes electrónicos, sector donde empezó a despuntar el vasco y que le sirvió de trampolín para todo lo que vino después en su meteórica carrera.

La siguiente parada a aquel éxito sin precedentes fueron los ESLAND, un experimento iniciado por TheGrefg con la intención de celebrar el mundo youtuber, streamer y hasta de los esports, territorios donde Ibai volvió a arrasar. Mejor Canción, Mejor Evento, Mejor Fail y, ojo, Mejor Streamer del año certificaron un 2021 de ensueño, y los logros de 2022 le hacen de nuevo candidato a un montón de galardones.

Sin embargo, él no está muy de acuerdo con lo que por ahora andan votando los fans. Precisamente desde San Francisco, ciudad a la que se ha desplazado a comentar las finales mundiales de League of Legends, asegura que no se siente cómodo en alguna de las categorías donde partía favorito. Lo más curioso es que habla sobre la que dio una voz en el mundo...

"He renunciado a estar nominado a caster del año en los ESLAND. No me votéis más porque creo que el premio lo debe ganar alguien que se dedica a ello", dice con su habitual honestidad, reconociendo que la actividad por la que en algún momento se ganaba la vida es ahora una fracción minúscula de su tiempo. Eso sí: no renuncia al resto de categorías donde tiene muchas posibilidades de volver a subir al escenario.

Es llamativo que solo unos días atrás fuera Nil Ojeda quien hacía exactamente lo mismo cuando vio que estaba entre los más votados en la sección de streamers IRL. "A diferencia de los otros nominados, no me dedico en exclusiva a eso y creo que no sería un premio justo", decía, fíjate por dónde, durante un stream IRL en Andorra. Eso sí, confirma su presencia en la gala para competir por el reconocimiento a Mejor Podcast gracias a Club 113.

A la que seguro que no veremos en México, por mucho que la nominen, es a Cristinini, quien ya ha avisado que son muchas horas de avión para el terror que ella tiene a volar. Renunciar a un viaje también es renunciar, ¿no?