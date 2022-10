Ibai: "Tengo que decidir en qué plataforma quiero estar los próximos años"

Para alguien tan comedido como Ibai, oírle decir cosas tipo "estoy hasta los putísimos cojones de Twitch" es algo que se sale mucho de la norma, y más si amenaza con "esperar a que YouTube saque su Prime". Lo que hace justo un año era una broma, actualmente va muy en serio.

"Tengo que decidir en qué plataforma quiero estar los próximos años", dijo descapotado en un directo desde un autobús en Nueva York, mucho más sincero de lo que estamos acostumbrados. La reflexión viene por "un acuerdo con Twitch que se acaba en las próximas semanas", y con todos los cambios que se avecinan la renovación parece estar en el aire.

"Como mínimo quiero seguir streameando un par de años más", explica, porque se lo pasa "muy bien en los directos". Además, tiene el colchón del club que ha fundado para mayor tranquilidad: "KOI forma una parte importante de mi vida y es un trabajo seguro que tengo ahí".

Sin embargo, la pasta no va a ser lo que decida la balanza: "Nunca va a ser una cuestión económica. Si me guiara por eso, habría tomado decisiones muy diferentes en mi vida". Lo dice por casos como aquellos en los que le ofrecieron ser la imagen de un banco ("no lo hice por el tema de los desahucios") o cuando rechazó una oferta millonaria de criptomonedas ("es un mundo que simplemente no entiendo").

"Obviamente es importante", dice sobre ese aspecto; "es complicado de explicar; no es todo cuestión de dinero, sino de trato, de sentirse valorado". Y en eventos igual: "Nunca los hacemos por ganar pasta, a mí no me hace falta y tengo mi manera de ganarme la vida. Pero hay muchas televisiones a las que les interesa el contenido que hacemos, y al final es difícil estar cada año haciéndolo gratis en Twitch". ¿Campanadas en televisión incoming?

La decisión promete compartirla en breve, y no descarta quedarse donde está: "Twitch es mi casa, llevo aquí toda la vida y siento que pertenezco mucho a esta comunidad". ¿Y sobre la competencia? Solo baraja una opción ahora mismo: "YouTube para streamear está bastante bien, es verdad que en las otras nunca me he visto".

Lo bueno de poder ir donde quiera es la tranquilidad profesional que le da, y lo reconoce con una frase que es rarísima de escuchar en el mundo que nos ha tocado vivir: "es que me va muy bien, soy un privilegiado en cada absoluto aspecto de mi vida y no me puedo quejar". Así da gusto.