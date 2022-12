Los 7 mejores tiktoks de Iker Casillas

La nominación de Iker Casillas a los premios For You Fest de TikTok casi ha pillado tan de sorpresa al de Móstoles como a sus seguidores. "Si me lo dices hace un año no me lo creo", contaba agradecido en Twitter nada más saberse que iba a estar en la gala como candidato en la categoría de Mejor Figura Pública, un honor casi a la altura de 'mejor tiktoker'.

La relación de Iker con las redes ha cambiado muchísimo desde que ya no ejerce como deportista de élite. Entonces no era raro verle contestar a insultos barriobajeros, comparables a los que recibía en el campo. Aunque hace no mucho tuvo movida en Twitter por una broma de dudoso gusto sobre su sexualidad, en TikTok ha abrazado eso de hacer el tonto sin complejos.

Aunque el canal está activo desde mediados de 2020, sus primeros vídeos no eran ni la mitad de atrevidos que lo que hace últimamente. Si bien comenzó con grandes momentos deportivos, más acorde al tono que suelen tener los deportistas que pululan por las redes, el nuevo Iker abraza con total naturalidad lo que viene a ser el mundo de las chorradas.

Mal no le va porque va camino de los cuatro millones de seguidores en esa plataforma, con algo menos de 30 millones de likes en apenas 75 vídeos. Números de tiktoker profesional, y contenidos en el ascensor, en campos vacíos, challenges absurdos o en compañía de otros colegas creadores, algunos de la talla de Twin Melody.

"¿Pero no era ridículo? ¿Pero no era un desastre? ¿Pero no había crisis de los 40?", se preguntaba en otro tuit mofándose de las críticas (muchas) que le llegaron sobre todo por parte de simpatizantes de clubs de fútbol rivales a los que él perteneció.

Es justo decir que también fans suyos mientras llevaba los guantes de portero se escandalizaron al ver su faceta tiktoker, aunque su mensaje para todos los se ríen es el mismo: reíros conmigo o de mí, que me da completamente lo mismo.