IlloJuan, sobre el crecimiento de Kick: "Lo mejor que nos puede pasar realmente es que la gente se pire"

No es un misterio para nadie que, entre todos los streamers españoles, IlloJuan es posiblemente uno de los que más claro ha dejado siempre que no tiene ningún interés por irse a Kick, hasta el punto de que ni contestó al correo que le enviaron. Aun así, después de los últimos fichajes de esta plataforma, era inevitable que la comunidad quisiera preguntarle por su opinión para saber si había cambiado o no de parecer tras ver la oferta que recibió xQc. Pero, para sorpresa de nadie, IlloJuan se ha mantenido firme en su posición y ha asegurado que a él le sigue pareciendo "un sitio muy turbio", ya que no le gusta que sea un espacio que "se mantiene por el mayor criptocasino del mundo".

Pese a ello, aunque él no tenga ningún interés en irse, sí que considera que es muy positivo para todos que la gente esté yéndose a Kick, ya que es algo que consigue poner contra las cuerdas a Twitch y que este empiece a preocuparse más por su comunidad. Además, considera que contra más crezca esta nueva plataforma de streaming, mayor será su competencia, algo que obligará a Twitch a ponerse las pilas y cuidar mejor de su comunidad.

Por otro lado, también ha hablado sobre la hipocresía que ha demostrado parte de la comunidad, ya que son muchas las personas que criticaron todo el tema de las apuestas y que, pese a ello, en estos momentos están yéndose a Kick cuando esta es, precisamente, una plataforma financiada por un casino. Pero, aun así, ha querido recalcar que, al igual que los dueños de Kick no son unos santos, Twitch tampoco está libre de pecado, ya que todas las empresas tienen su "escoria" y que cuando uno empieza "a rascar nadie se salva".

Además, IlloJuan tampoco ha dudado a la hora de compartir el correoque le enviaron a él cuando le contactaron, en el cual revela que le ofrecieron un patrocinio pagado en el que tendría que colaborar con Kick y con Stake. Por ello, tal y como se da a entender en este mensaje, "tendría que hacer algo de casinos" durante este proceso, algo con lo que él está totalmente en desacuerdo. Por tanto, parece que cada vez está más claro que el futuro de IlloJuan nunca se encaminará hacia esta nueva plataforma de streaming y que el malagueño continuará moviéndose únicamente entre Twitch y YouTube.