Irina Isasia vuelve al stream de Rubius para el plan de Halloween más romántico

Pocos momentos atraen tanto la atención de los espectadores de Twitch como los directos de sus streamers favoritos junto a sus novios o novias. Algunas de estas parejas se han convertido en verdaderos iconos de la plataforma, a pesar que muchas de ellas ni siquiera se dediquen profesionalmente a las redes sociales. Ese es el caso de Irina Isasia, la novia de Rubius que despierta enormes simpatías entre los fans, pero que también tiene la costumbre de no dejarse ver mucho por los directos de su pareja. Cada pequeño momento que protagonizan juntos se hace viral casi de inmediato, y eso es lo que ha ocurrido con su último especial de Halloween, en el que decidieron cocinar recetas terroríficas en stream.

Por supuesto, siendo este un stream especial de Halloween, no podía faltar el disfraz a juego de temática terrorífica: para este año, Irina y Rubius decidieron improvisar unos disfraces de Daphne y Shaggy de Scooby-Doo, y con él aguantaron más de cuatro horas de stream cocinando sin parar. Mientras que Rubius tenía un aire más cercano al Shaggy de los dibujos animados clásicos, Irina se inspiró en la Daphne de Sarah Michelle Gellar en las películas de Live Action, con botas de gogó rosas incluidas (que se tuvo que quitar a mitad de stream, como es comprensible).

No es la primera vez que la pareja hace su show de cocina, pero parece que en esta ocasión no tuvieron demasiada suerte: ya fuese por la falta de tiempo para prepararlo todo de antemano o por las prisas del directo, hubo más de un fail, y no se sintieron demasiado satisfechos con el resultado. Eso sí, viendo cómo acabó su cocina al final del stream, lo que está claro es que tuvieron que pasar un buen rato limpiando y fregando utensilios.

Entre los muffins de calabaza con formas "terroríficas" (esos moldes rara vez funcionan como se espera) y el carving que le hicieron a la enorme calabaza que compraron (esa sí que quedó bien), parece que Irina y Rubius tuvieron una divertida noche pre-Halloween. ¡Ojalá sigan trayendo muchos más de estos programas de cocina en pareja!