Juan S. Guarnizo pagará a los roleplayers de 'El Dios de Todo': "Prefiero sacrificar dinero que sacrificar calidad"

Parece que la polémica que rodeaba a Juan S. Guarnizo y a su proyecto de 'El Dios de Todo' finalmente está empezando a ver la luz al final del túnel. Desde que el streamer anunció que iba a contar con voluntarios para llevar a cabo este proyecto, pero que estas personas no iban a recibir ningún cobro pese a tener que trabajar durante seis horas diarias, las redes no tardaron en ponerle en el punto de mira. A raíz de esto, tanto la comunidad como varios streamers se mostraron muy críticos con esta oferta y, por lo que parece, la cantidad de quejas que ha recibido Juan S. Guarnizo por no pagar han terminado dando sus frutos.

Tal y como ha anunciado el streamer colombiano, al final han logrado encontrar una solución a este problema, ya que estaban barajando varias opciones para llegar a un acuerdo que satisficiera a todos. Y, por lo que parece, la decisión ha sido la de pagar a los roleplayers, ya que la otra opción era ofrecerles la posibilidad de stremear el contenido, algo que Juan S. Guarnizo considera que perjudicaría mucho a la serie. Por este motivo, ha asegurado que prefiere "sacrificar dinero" que "sacrificar calidad".

Por otro lado, pese a que ahora hayan incluido este pago, ha querido aclarar que los participantes seguirán pudiendo crear contenido para ellos sobre la serie, tal y como se había comunicado al principio. Por tanto, podrán compartirlo siempre y cuando no lo hagan en stream. Y, aunque ya ha dado este avance respecto a los cambios del proyecto, ha explicado que más adelante publicarán un comunicado en el que explicarán todas estas decisiones de forma más clara y elaborada.

Finalmente, tras los cambios que han incluido dentro de este futuro proyecto de roleplay, la comunidad parece haberse quedado más tranquila con esta situación, y se alegran de que el streamer haya decidido tomar una decisión más correcta para los trabajadores. Sin duda, esto no solo será de ayuda para los otros roleplayers sino que ha generado muchas más ganas de disfrutarde esta serie a la comunidad.