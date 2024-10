Kai Cenat felicita a Ironmouse por romper su récord de suscriptores en Twitch, pero promete recuperarlo

Kai Cenat, uno de los creadores de contenido más destacados de Twitch, ha reaccionado a la noticia de que Ironmouse, una popular Vtuber, ha superado su récord de suscriptores en la plataforma de streaming. Durante su subathon en marzo de 2023, Cenat alcanzó un impresionante hito de 306.261 suscriptores, un récord que parecía insuperable. Sin embargo, en septiembre de 2024, Ironmouse logró superar esa cifra durante su propio subathon, un logro que no ha pasado desapercibido entre la comunidad de Twitch.

En una rueda de prensa tras un partido de la Little Basketball Association, Kai Cenat comentó el logro de su colega: "Quiero felicitar a Ironmouse por romper mi récord. Aplaudidla, de verdad lo ha conseguido." A pesar de sus palabras de admiración, Kai no tardó en insinuar que este no sería el final de su carrera por el título de streamer con más suscriptores. "Le prometí algo a mis seguidores si alguien rompía mi récord. Así que vamos a ver qué pasa en el futuro", añadió.

Aunque la hazaña de Ironmouse ha sido reconocida por muchos, algunos seguidores de Kai Cenat han señalado que su subathon tuvo lugar durante el SUBtember de Twitch, una campaña anual en la que las suscripciones tienen descuento, lo que facilita conseguir nuevas suscripciones. Aun así, alcanzar más de 307.000 suscriptores sigue siendo un logro increíble que ha elevado aún más el listón en la plataforma.

Así pues, Kai Cenat ya ha dejado claro que está dispuesto a recuperar el título, lo que sugiere que podría estar preparando otro subathon masivo para intentar romper nuevamente el récord. Alcanzar esas cifras requerirá superar no solo a Ironmouse, sino también a algunos de los nombres más grandes de Twitch, como Ibai, Ludwig y Casimito, que también han ostentado el título de canal con más suscriptores en el pasado.