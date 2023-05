KNekro habla de cuándo será su retiro de Twitch: "El año que viene, es lo que hay"

Aunque cada vez son más las personas jóvenes que consiguen despuntar como streamers, todavía son muchos los creadores de contenido clásicos que se mantienen fuertes en Twitch. KNekro es una de las personas que más ha conseguido conectar con las grandes figuras del streaming de España, y no son pocas las bromas que le hacen al respecto de su edad. Rubius estaba haciendo una de estas bromas cuando KNekro decidió reaccionar a ella y hablar de algo que a muchos les pilló bastante por sorpresa: es probable que se retire de su actividad como streamer en un año.

Lo que Rubius estaba explicando era que KNekro era (medio en broma, medio en serio) su referente a la hora de calcular cuándo era el mejor momento para retirarse como streamer: en base a lo que él hiciera, Rubius lo tendría en cuenta para estimar cuándo sería el instante adecuado para pasar a una nueva etapa. KNekro acaba de cumplir los 39, así que parece que los 40 son el momento que ha decidido como el más apropiado para decir adiós a sus años como streamer. Si Rubius hiciese caso de su ejemplo, todavía le quedarían algo más de seis años dando caña por Twitch (o por la plataforma que toque).

KNekro no es el único streamer que ha empezado a hablar sobre su retirada del gremio: desde AuronPlay hasta Ibai, son muchos los creadores que han empezado a dejar caer que no quieren sentirse mayores y seguir abriendo stream casi cada día. Eso sí, la mayoría han señalado que, en el momento en el que decidan que va siendo hora de retirarse, lo harán de una forma gradual, y que seguirán dejándose ver y trabajando para que sus seguidores de siempre no los echen demasiado de menos. ¡Habrá que esperar que KNekro siga este ejemplo y que, aunque no se deje ver por los streams, siga dando mucho de lo que hablar en aquello a lo que se dedique!