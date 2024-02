Komanche explica la sorprendente razón por la que acaba de ser baneado en Twitch, tras entrar a un sitio web no permitido

Los baneos de Twitch son una de las mayores fuentes de controversia de la plataforma. Aunque hay muchos casos en los que los usuarios están de acuerdo con que se banee a ciertos creadores por sus acciones en stream, hay otros muchos que no acaban de tener demasiada lógica para una buena parte de la comunidad. A esta lista de baneos curiosos se acaba de unir Komanche, después de que la plataforma haya decidido que no pueda hacer stream durante un día por haber entrado durante uno de sus últimos directos en un sitio web que no está permitido por sus normas.

El sitio en cuestión al que entró Komanche se llama OmeTV, y es el sucesor del clásico Omegle, un chat que ha sido visitado por infinidad de creadores de contenido desde hace más de una década. En ese site, todos los usuarios tienen puesta su cámara web y van rotando de una conversación a otra con personas de todo el mundo. Uno de los detalles por los que Omegle se hizo más conocido en su momento es la posibilidad de encontrarse con personajes extraños, o incluso con usuarios que decidiesen mostrarse en cámara sin llevar nada de ropa.

Es probable que esa sea la razón por la que Omegle y su actual sucesor, OmeTV, formen parte de los sitios web no permitidos de Twitch: aunque en vídeos de TikTok y YouTube todo se puede editar, una emisión en directo provoca que todos estos momentos se muestren sin ningún tipo de filtro y, además, supone que aparezcan en stream muchas personas que no han dado su consentimiento para obtener esa difusión. Todos los chats que tengan un funcionamiento similar están prohibidos en Twitch, tal y como ha explicado Komanche en su tuit. ¡Menos mal que el castigo ha sido leve, al menos!