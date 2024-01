Komanche, muy criticado por hacer comentarios subidos de tono mientras miraba las fotos de una viewer

Uno de los aspectos más negativos de dedicarse a ser streamer es que es necesario pasar muchas horas improvisando formas de entretener a los espectadores, y eso puede llevar a cometer errores o a decir cosas que se interpreten de la forma equivocada. En el caso de Komanche, hay poco margen para la excusa: está siendo muy criticado por evaluar a una de sus seguidoras a través de sus fotos de Instagram, y por dedicarle comentarios con una gran carga sexual.

Esta espectadora de Komanche envió su usuario de Instagram para que el streamer pudiese reaccionar a ella en directo, y tenía fotos en la playa dentro de su feed. Por alguna razón, Komanche creyó que sería adecuado expresar lo mucho que le gustaría tener algo con esa chica, e hizo comentarios al respecto de su cuerpo. Ella ha expresado en Twitter que no le incomodó lo que estaba haciendo, y que al resto no debería importarles lo que hizo, pero eso no ha evitado que el streamer reciba críticas bastante fuertes.

Komanche es muy consciente de las críticas que le están haciendo, pero ha expresado claramente que no le importan, y que esta noche piensa continuar con ese tipo de contenido. Sus fans han mostrado de forma muy notable su decepción con esta decisión, e incluso han intentado convencerle de que llevar su canal por esta vía no es una buena idea. Lo cierto es que las cifras de espectadores de Twitch han bajado mucho en los últimos meses, y hay quienes están recurriendo a ideas más extremas para mantener sus ingresos en estos tiempos de crisis. ¡Habrá que ver si es algo puntual, o si realmente el contenido de Komanche se inclina cada vez más hacia este tipo de cosas!