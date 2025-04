Lluvia de críticas a Carolina Moura después de opinar sobre la falta de caballerosidad de los hombres españoles

La creadora de contenido Carolina Moura ha provocado un intenso debate en redes sociales después de publicar un vídeo en TikTok en el que expresa su desilusión con la actitud de los hombres españoles en el ámbito sentimental. "Posiblemente voy a ser funada por esto, pero a mí me da igual", comienza diciendo, antes de afirmar que "la personalidad del hombre español es muy dejada" y que "no se esfuerzan lo que tienen que esforzarse".

Aunque matiza que no todos son así, Moura sostiene que la falta de gestos considerados caballerosos es un patrón que ha detectado con frecuencia. "El acto de conquista en España no existe", sentencia. En contraste, comparte su experiencia reciente con un chico estadounidense: "Siempre me abre la silla, espera a que me siente y luego se sienta él. Está pendiente de si tengo agua en el vaso. Aquí te organizan la cita ellos", comenta sobre sus vivencias en Estados Unidos.

El vídeo ha generado miles de reacciones, tanto de apoyo como de rechazo. Algunos usuarios señalan que su percepción es generalista y que el comportamiento depende más de la educación individual que de la nacionalidad: "Todo va con la educación que reciben en casa, da igual que sea español o ruso", escribió una usuaria. Otros, sin embargo, coinciden con la influencer: "Por fin lo dice una española. A las latinas siempre nos llaman interesadas cuando lo decimos. No se trata de dinero, sino de detalles".

Más allá de la polémica, el vídeo ha abierto un debate bastante interesante sobre las dinámicas actuales en las citas, la evolución del concepto de caballerosidad y cómo influyen las expectativas culturales en las relaciones personales.