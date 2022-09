Lola Lolita y Luca Dazi reaccionan al 'fumeteo en el bar': "Soy el meme de España"

"Pillan a Lola Lolita fumando en un bar" es ya sinónimo de 'esto me importa entre cero y nada pero lo sigo por las risas' a nivel nacional. Igual que a Jordi Wild se le encumbró con memes absurdos recordando un pasado más pendenciero, desde el jueves de la semana pasada muchísimos usuarios de redes sociales han seguido la broma de la tiktoker manteniéndola en tendencias por tiempo récord.

No solo no le ha ofendido la acusación fumeta sino que la influencer (con más de nueve millones de seguidores solo en TikTok) se ha subido a la ola de cachondeo haciendo memes de sí misma. Casi 10 millones de visitas suman sus lip sync con el audio de Luca Dazi, y anoche todavía seguía de risas por Instagram con stories partiéndose de risa con las ocurrencias tuiteras.

Es de hecho la quinta tendencia del lunes, cuatro días después de que resucitara un vídeo sin que nadie sepa por qué. El propio Luca nos decía por mensaje directo que estaba encantado con el asunto, como se le ve en un clip donde reivindica la autoría y lo que 'denuncia' en ese audio.

"No mientas otra vez a tu audiencia porque te vi, no digas que no fumas porque te pillé fumando en un bar, cariño", dice metidísimo en el asunto y hasta repitiendo la camiseta del tiktok original. Según nos comentaba por privado, lo que vemos "es un papel" en una carrera que ya apunta a la inmortalidad en redes sociales.

Viral por una frase, como a veces pasa, no parece importarle la posible fugacidad de la fama: "en tres días me he vuelto el meme de España entera. Lo dije con humor hace dos años y no me molesta para nada que haya salido de nuevo a la luz, y no sé ni cómo".

La alicantina ha subido a stories sugerencias de sus allegados sobre cómo podría estirar el chicle de la popularidad fumadora, con un posible "tutorial de make up para fumar en un bar", algo que cruzamos dedos para que ojalá se acabe cumpliendo. Por favor y gracias.