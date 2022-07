Lola Lolita responde a los rumores de ruptura con Isaac Belk: "Todo lo que están diciendo se lo están inventando"

Si ayer todos los ojos estaban puestos en los follows y unfollows de Lola Lolita a su pareja, Isaac Belk, hoy la mirada está puesta en Jorge Cyrus y en la forma en la que ha entrado a comentar al respecto de la situación: al principio con un retuit divertido, y después con toda una serie de respuestas hacia los comentarios de odio que recibió por él. Tanto se ha ido de madre el asunto que hasta la propia Lola Lolita se expresó al respecto en su último directo de Instagram.

Si la intención de Lola Lolita era mantenerse al margen de salseos sobre su vida privada, está claro que no ha logrado su objetivo. Tras tantísimo éxito en las redes sociales, cualquiera de sus movimientos en redes está más que parametrizado por sus fans (y sus haters), y han sido miles los que se han decidido a expresar su opinión al respecto de su posible ruptura con Ibelky. Queda claro por la actitud de Lola que no le da demasiada importancia a esta oleada de comentarios de odio, y es que la influencer está más que acostumbrada a estar en el foco de atención, para bien y para mal.

Lo que realmente importa es que parece que no hay ningún problema grave entre Lola Lolita e Isaac Belk, y que cualquier diferencia que pudiese haber entre ellos será resuelta en privado. Lo único de lo que podrán enterarse sus seguidores es de si continúa o no con su relación, en base a los contenidos que suban ambos influencers de ahora en adelante; pero los pormenores de su vida privada no serán objeto del chismorreo popular, por ahora.