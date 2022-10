La maldición de Espe: de una contusión cerebral a un susto en avión

El año 2020 la mayoría del planeta lo recordará como uno de los peores de la historia, pero para Esperanza Borrás fue sin duda el mejor de su corta vida. Quizá la conozcas más como Espe, la primera creadora de contenido de Team Heretics y una streamer que llegó al club bajo la manta de TheGrefg.

Sevillana y sevillista, ingresó en los herejes con solo 17 años, no era una desconocida antes de juntarse con la crème de la sociedad youtuber, porque tras una recomendación de Alphasniper (con quien jugó unas partidas casi por casualidad) la seguían unas 150.000 personas. Tras su fichaje suma casi dos millones y medio entre Twitch, Instagram, Tiktok, Twitter y YouTube, una carrera tirando a meteórica, en la que no han faltado momentos desagradables.

"A finales de 2019, mi madre me llevó a urgencias porque no podía respirar y estuve dos o tres semanas sin dormir bien, con contracturas en el pecho y la espalda", contaba en una entrevista para El Mundo, explicando que los comentarios tóxicos y las numerosas críticas le pasaron factura. "Me di cuenta de que no hay que darle importancia. Si estás cuatro meses leyendo lo mismo es duro y te frustra, y ese día reventé, me desahogué. Pero volví motivada y orgullosa".

El verano siguiente, ya como miembro del equipo de TheGrefg, Reguilón y Goorgo, las críticas no cesaron pese a que sabía digerirlas con más madurez (y eso que seguía siendo una chavala). Sus números se multiplicaron, y justo cuando estaba en su momento de mayor crecimiento recibió un duro golpe. Además literal.

Durante un directo con otro chico en la habitación de su casa, un empujón amistoso le hizo caer sobre la cama y golpearse contra la pared. Tras unos momentos donde no sentía la lengua y con dificultad para moverse, escribió en Twitter el siguiente mensaje: "Tengo las membranas intracraneales arrugadas, una inflamación y un pinzamiento en las vértebras y tengo jodida la columna por un puto golpe, pero estoy mejor".

Poca risa lo de quedarse conmocionada, pero dos días después subió un vídeo desde su coche donde aseguraba entre lágrimas haber pasado momentos aterradores. "Acabo de tener el mayor susto de mi vida, porque durante cinco minutos me he quedado paralizada", como si fuera una "tetrapléjica". Todo, claro, a consecuencia del golpe 48 horas antes.

Si ese susto ya la dejó marcada, el que tuvo esta semana podría haber sido el que se lleva la palma. Resulta que en un viaje que ha hecho a Argentina para streamear codo a codo con Momo, el avión atravesó una zona de turbulencias que dejó varios heridos, una de las más graves al parecer ella misma: "He sido de las más afectadas y posiblemente tenga el tabique roto. Choqué mi cabeza con el techo y lo partí".

De verdad esperamos que su racha de mala suerte se reduzca, porque parece que le ha caído un mal de ojo tocho...